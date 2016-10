Norsk nedtur i sesongåpningen

Nina Løseth ødela alle muligheter med en kjempebom på toppen i finaleomgangen i Sölden, mens Ragnhild Mowinckel ble for passiv.

Dermed endte sesongåpningen i alpint med skikkelig norsk nedtur. Sveitsiske Lara Gut, fjorårets verdenscupvinner, utklasset konkurrentene og vant storslalåmrennet klart. Mowinckel ble best av de norske på 26.-plass. Hun var 5,14 sekunder bak. Nina Løseth på 28.-plass ble slått med 5,58 sekunder.

Da var det mager trøst å ha nådd finaleomgangen.

– Jeg var nok litt for spent, og for meg ble det til at jeg tenkte litt for mye på å komme meg ned og til mål, sa Mowinckel til NTB etter rennet.

– Det ble stang ut i denne finaleomgangen. Jeg dummet meg ut på toppen. Der gjorde jeg en stor tabbe og tapte mye. sier Nina Løseth.

– En mislykket dag for de norske, konstaterte NRK-kommentator Andreas Toft og ekspertkommentator Marius Arnesen om lørdagens innsats.

– Det ble litt for pent og pyntelig, litt for forsiktig. Men slik er det, sa Mowinckel til kanalen.

Overlegen sveitisk seier

Lara Gut ledet med nesten halvannet sekunder på amerikanske Mikaela Shiffrin etter 1. omgang av verdenscupåpningen, og 25-åringen hadde full kontroll også i finaleomgangen. Sveitseren var til slutt 1,44 sekunder foran Shiffrin på 2.-plass. Italienske Marta Bassino ble nummer tre, 1,93 bak vinneren.

– Sterkt. Meget sterkt av Lara Gut, oppsummerte Arnesen.

Det var kjøringen på toppen som ødela for både Løseth og Mowinckel i finaleomgangen. Der tapte de så mye begge to at løpet på mange måter var kjørt før de begynte på henget.

– Jeg tenkte at nå skal det gå bra, men så skjedde det ting. Tja, kanskje jeg ble litt for bundet i kjøringen, innrømmet Mowinckel til NTB.

– Dette var ikke mye å skryte av. Ved siden av kjempebommen på toppen ble det også et par feil nedover. Jeg kom blant annet ut i løssnøen, forklarte Løseth.

Vil slå tilbake

Løseth lover derimot at de norske jentene skal komme sterkere tilbake.

– Dette er ikke definisjonen på sånn resten av sesongen kommer til å være, sier 27-åringen til NRK.

Lindsey Vonn var ikke med i sesongpremieren. Den amerikanske stjernen prioriterte i stedet bokpromotering.

PS! Maren Skjøld kom ikke til finaleomgangen i Sölden.

