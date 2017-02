Mowinckel sikret ny topp 10-plass – på årets første slalåmdag

ST. MORITZ (VG) Ragnhild Mowinckel (24) falt ned én plass fra utfordelen og ble nummer 10 i superkombinasjone i VM.

Det var omtrent som hennes egne forventninger – og kanskje mot normalt om man titter antall slalåmtreninger denne sesongen.

– Ingen kommentar, ler hun først da VG spør hvor mange slalåmdager hun har trent i forkant av VM-konkurransen i superkombinasjon.

– Dette var vel første slalåmdagen i år, innrømmer hun – og legger til med et smil at hun hadde «et par dager» på de korteste alpinskiene høsten 2016.

Utfordelen: Mowinckel nummer 9

Hjemmejubel



Kvinnenes andre VM-disiplin endte med en populær dobbelttriumf for sveitserne Wendy Holdener (gull) og Michelle Gisin (sølv), mens Michaela Kirchgasser fra Østerrike tok bronsen.

For sveitserne var den eneste nedturen at stjernen Lara Gut skadet seg på oppvarmingen til slalåmen. Det var såpass dramatisk og alvorlig at hun ble fløyet til sykehus for å undersøke en kneskade og alt tyder på at hun er ute av spesialutforen som arrangeres søndag.

Nye Mowinckel-muligheter



I superkombien hadde Gut tredje beste tid på utfordelen, men fikk altså aldri fullført.

Ragnhild Mowinckel kalte sitt dobbeltrenn «en helt ok dag».

– Jeg prøvde å gi alt jeg klarte. Det ble litt «all over the place». Men det skulle ikke stå på innsatsen, det blir litt stakato. Jeg bukker litt med overkroppen, sier Norges fremste fartshåp på kvinnesiden i St. Moritz-VM.

Hun åpnet VM med å juble voldsomt for sjetteplassen i Super-G. For kvinnene fortsetter det med utfor søndag, lagkonkurranse (med gutta) tirsdag og Mowinckels antatt sterkeste disiplin: Storslalåm torsdag om seks dager.

Resultater superkombinasjon, kvinner:

1. Wendy Holdener, Sveits 1,58.88

2. Michelle Gisin, Sveits +0.05

3. Michaela Kirchgasser, Østerrike +0.38

4. Denise Feierabend, Sveits +0.82

5. Lindsey Vonn, USA +0.85

6. Marie-Michele Gagnon, Canada +1.27

7. Federica Brignone, Italia +1.38

8. Marusa Ferk, Slovenia +1.84

9. Ricarda Haaser, Østerrike +1.93

10. Ragnhild Mowinckel, Norge +1.96

Øvrige norske: 14. Maria Tviberg +2.39, 17. Kristin Lysdahl +2,90. Kristina Riis-Johannessen kjørte ut i utfor.