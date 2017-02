Mowinckel på foreløpig niendeplass i kombinasjonen

ST. MORITZ/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (24) var passe fornøyd etter utfordelen, og øyner en ny topp seks-plassering i VM-kombinasjonen.

– Det er ok, men ikke noe superrace. Jeg satser på at slalåm-en «peaker» nå. Det er flatt og fint her, og er det noe jeg kan så er det «flat» slalåm, sa Mowinckel til NRK etter at hun hadde kjørt den avkortede utforløypa som ble kuttet på grunn av tett tåke på toppen av bakken i St. Moritz.

Italienske Sofia Goggia leder konkurransen med 1,32 ned til Mowinckel som deler niendeplassen med italienske Elena Curtoni.

Slovenske Ilka Stuhec er 12 hundredeler bak lederen, og den sveitsiske duoen Lara Gut og Michelle Gisin har henholdsvis 43 og 57 hundredeler opp til lederen.

Det er tre norske løpere som skal kjøre den andre delen av konkurransen. Maria Therese Tviberg er 2,58 bak lederen, og Kristin Lysdal er 3.06 bak.

Kristina Riis-Johannessen kjørte ut etter å ha mistet den venstre skien tidlig i løypa, men hun kom heldigvis fra uhellet uten å bli skadet.

Stillingen etter slalåmrennet:



1. Sofia Goggia (ITA)

2. Ilka Stuhec (SLO) +0,12 sekunder

3. Lara Gut (SUI) +0,43

4. Michelle Gisin (SUI) +0,57

5. Laurenne Ross (USA) +0.67

6. Lindsey Vonn (USA) +0,85

7. Wendy Holdener (SUI) +0,94

8. Anne-Sophie Bartet (FRA) +1,22

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,32

9. Elena Curtoni (ITA) +1,32

-------------------------------------------------

23. Maria Therese Tviberg (NOR) +2,58

25. Kristin Lysdahl (NOR) +3,06