Mowinckel et hav bak da Slovenia sikret nok et utforgull

ST. MORITZ (VG) Det ble gull for slovenske Ilka Stuhec (26). Ragnhild Mowinckel (24) eller de andre norske klarte aldri markere seg i VM-konkurransen i utfor.

Med den sveitsiske hjemmeyndlingen Lara Gut ute med kneskade, var Stuhec på forhånd den største gullfavoritten i kvinnenes VM-utfor.

Sloveneren – som leder utforverdenscupen og har vunnet tre av seks renn før VM – tok kommandoen i bakken fra første mellomtid og distanserte konkurrentene i Sveits.

Hun fulgte dermed opp landskvinnen Tina Maze fra forrige VM i Beaver Creek og sikret slovensk gulljubel i utfor for andre mesterskap på rad.

– Dette er veldig emosjonelt, sier hun til den sveitsiske tv-kanalen SRF og fremstår nesten himmelfallen i målområdet etter sin første mesterskapsmedalje i karrieren.

I mål var Stuhec fire tideler foran da ledende Stephanie Venier fra Østerrike, som kapret sølvet etter å ha sneket seg inn for Sofia Goggia fra Italia.

Goggia var utfordrer til gullet, men hadde nok med å holde seg på bena underveis. Hun kjørte flere meter med kryssede ski i over 100 kilometer i timen. Likevel tok hun ledelsen ved målpassering – selv om kroppsspråket tydet på at de grove feilene mot slutten av rennet kostet medaljen, kanskje gullet.



Skadeforfulgte Lindsey Vonn tok bronsen etter å ha skjøvet nettopp Goggia ut av pallen. Den amerikanske superstjernen får dermed en liten oppreisning etter å ha kjørt ut av tirsdagens super-G-konkurranse i VM.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg er tidenes eldste kvinnelige medaljevinner i et VM, påpeker 32 år gamle Vonn i intervjuet med SRF.

I verdenscupsammenheng har ingen vunnet mer enn Vonn. I mesterskap var dette hennes niende medalje.

Ragnhild Mowinckel slet mer i St. Moritz og tapte hele veien ned mot mål. Til slutt var hun over to sekunder bak. Kristin Lysdahl og Maria Tviberg kjørte senere inn til dårligere tider enn Mowinckel.

I intervjuene etterpå ga Mowinckel uttrykk for at hun ikke helt forsto hvor hun tapte all tiden.

– Normalt sett når man kjører en omgang har man en viss peiling, men nå kommer jeg ned og skjønner ikke hvor jeg «dreit på draget», vurderer Mowinckel – som ble nummer seks i super-G og ti i kombinasjonen tidligere i VM.