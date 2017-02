Løseth lå rett ut i fire dager etter ryggsmellen

ST. MORITZ (VG) Nina Løseth (27) er på plass i St. Moritz som Norges fremste medaljekandidat på kvinnesiden – under to uker etter at hun lå rett ut i fire dager med lumbagoplager.

Etter parallellslalåmen i Stockholm – der hun tok en oppløftende pallplass, hennes andre for sesongen – smalt det såpass at hun måtte hvile.

Av samme grunn var hun ikke med på det norske VM-laget som røk ut i kvartfinalen i tirsdagens lagkonkurranse.

– Den reagerte litt dårlig på parallell. Men vi fikk en veldig bra pre-camp i forrige uke. Da fant jeg igjen go’formen. Det var i grevens tid, vil jeg si. Har vært halvveis siden romjulen, rett og slett. Nå føler jeg meg veldig godt forberedt, sier Løseth til VG.

Må gjøre øvelser



Manuellterapeut Trond Reginiussen i alpinistenes støtteapparat er den som følger opp Løseth.

– Hun har en stivhet i ryggen. Med tre konkurranser på fem dager (siste i Stockholm) ble det for mye belastning. Derfor kjørte hun ikke lagkonkurransen. Men torsdag (storslalåm) og lørdag (slalåm) nå går greit, forsikrer Reginiussen, som også har fulgt opp Kjetil Jansruds ryggplager gjennom flere sesonger.

Løseth gjør noen øvelser flere ganger daglig som hun kaller «litt sånn sære ting» for å holde ryggen i sjakk. Ifølge Reginiussen handler det om situps, rygghev og slalåmlignende bevegelser.

Norges beste kvinnelige alpinist har slitt med ryggen siden hun var ung, men innrømmer at den er blitt er litt verre de siste årene. Samtidig har hun aldri levert sterkere resultater i verdenscupen.

– De to siste sesongene har det vært utfordrende. Men nå har vi et kjempeteam hele tiden, hele sesongen, som er helt topp. Så vi prøver å ha det under kontroll, den reagerte bare veldig dårlig på Stockholm, sier Løseth.

Ikke medaljemål



Ut fra resultatene i verdenscupen kommer hun til VM som Norges eneste medaljekandidat på kvinnesiden. Det er en posisjon som er helt ny i hennes allerede lange karriere. Men hun prater minst mulig om det å ta Norges første mesterskapsmedalje på 16 år blant kvinnene.

– Det er andre sine ord. Det medaljesnakket er noe man har lagt opp til selv. Det er jeg helt komfortabel med. Men å sitte å si at jeg går for medalje, det gjør jeg ikke. Det er ikke noe jeg kan kontrollere, svarer 27-åringen fra Ålesund.

– Jeg har mål om å kjøre fort på ski. Kjøre mine livs beste omganger. Både på torsdag og lørdag. Klarer jeg det, kan jeg dra herfra og være fornøyd, fortsetter hun.

– Men liker du å få spørsmål om det?

– Jeg har ikke noe imot det. Men jeg svarer på min måte, melder medaljekandidaten med totalt syv pallplasseringer i verdenscupen (én seier) – to i storslalåm og fem i slalåm.