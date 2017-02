Løseth halvsekundet fra medalje: – Går for å kjøre styggfort

ST. MORITZ (VG) Nina Løseth har slitt med ryggen og sparte seg til storslalåmen. Der leverte hun en solid førsteomgang.

Nina Løseth tapte hele veien fra start til mål til ledende Tessa Worley. I mål var hun 1,21 sekunder bak sin franske konkurrent.

Løseth er imidlertid på skuddhold med tanke på en pallplass. Hun er kun 49 hundredeler bak bronse- og 73 hundredeler bak sølvplass.

– Jeg går for å kjøre styggfort, er svaret når hun blir utfordret på medaljesjansene – noe Norges beste kvinnelige alpinist ikke har villet snakke om i forkant av verdensmesterskapet.

– Litt pent



Hun hevder ryggen var «bra» om lumbagosmertene som plaget henne ganske kraftig etter pallplassen i Stockholms parallellslalåm for to uker siden. Om kjøringen vurderer Løseth slik:

– Jeg synes det er helt okey. Det ble litt pent. Men det er teknisk stabilt og jeg hadde ingen problemer. Det er masse muligheter i 2. omgang, sier hun og innrømmer at det var litt VM-nerver ute og gikk.

– Det var godt å få ut de 1. omgangsnervene. Godt å få en stabil 1. omgang, som jeg kan bygge på og gi full gass. Det ga i hvert fall litt mer senkede skuldre, fortsetter 27-åringen.

Tre startnumre etter Løseth fikk Ragnhild Mowinckel en grusom start, da hun kom langt ut i en høyresving rett etter første passeringspunkt. Hun var alt annet enn fornøyd etter løpet.

– Det ødela ganske mye, egentlig. Utrolig frustrerende. På besiktigelsen og heisturen over der var det sånn at her vi må treffe og at noen mest sannsynlig ville bli dratt ned. Heyhey, that was me, oppsummerer Ragnhild Mowinckel på Mowinckel-måten.

I mål var hun 1,89 sekunder bak. En liten norsk opptur kom med Kristin Lysdahl på startnummer 30. Hun svingte seg ned de 48 VM-portene kjapt og smidig og kom inn til 12. beste tid – 1,63 bak ledende Worley.

Shiffrin langt bak

Den største overraskelsen etter 1. omgang var det Mikaela Shiffrin som sto for. Amerikaneren har to verdenscupseire i storslalåm denne sesongen, men klarte ikke å matche farten til Worley.

I mål var hun 72 hundredeler bak, på en foreløpig 3. plass. Worley var overlegen i første omgang, og vant med 48 hundredeler foran Sofia Goggia på 2. plass.