Løseth etter nedtur og tiendeplass: – Henger litt sammen med selvtilliten

ST. MORITZ (VG) Nina Løseth (27) var på skuddhold for VM-medalje, men bommet i finaleomgangen.

Nina Løseth var nummer seks etter 1. omgang, men tapte fra start til mål i jakten på pallplass i finaleomgangen. Hun innrømmet at hun ikke helt klarte å slippe seg løs.

– Jeg skulle gi det alt jeg hadde, men det følte jeg ikke at jeg klarte. Det henger litt sammen med selvtilliten. Storslalåm har vært berg-og-dalbane, vurderer Løseth overfor norske medier i målområdet i St. Moritz.

Hun var 1,97 sekunder bak gullvinner Tessa Worley10. plassen er uansett hennes beste mesterskapsresultat i storslalåmdisiplinen. Ragnhild Mowinckel ble nummer 18 – og overraskelsen fra 1. omgang, 20 år gamle Kristin Lysdahl, endte på 23. plass.

Medaljemulighet gjenstår



– Innstillingen var alt eller ingenting. Nå blir det ingenting, medgir Mowinckel, som reiser hjem fra VM med sjetteplassen i super-G som beste resultat.

Mens Løseth har én disiplin igjen – hennes beste: Lørdagens slalåmkonkurranse. Der er også selvtilliten en helt annen, forsikrer 27-åringen fra Ålesund.

– Det er ikke at den er dårlig i storslalåm. Bare ikke like bra. I slalåm har jeg hatt en slags letthet hele sesongen. Der går det alltid lett for meg. Det har det gjort i alle år. Storslalåm må jeg jobbe for, forklarer Løseth til VG.

– Det går ikke helt rent i noen av svingene. Det er god kjøring, men hun mangler det siste lille, vurderte alpinekspert Kjetil André Aamodt på NRKs direktesending.

– Jeg blir innmari skuffet når jeg ikke klarer å få frem det beste i meg selv. Jeg føler ikke jeg for gitt det jeg kan, sier Løseth.

Fransk oppvisning



VM-gullet gikk til franske Tessa Worley – akkurat som i Schladming for fire år siden. Ikke overraskende handlet det om Worley og amerikanske Mikaela Shiffrin i 2. omgang.

Men selv med en grov bommert øverst i 2. omgang var Worley suveren og vant 34 hundredeler foran USAs beste teknikkjører. Italienske Sofia Goggia tok bronse – og jublet til gull i målområdet.



– Nå skal jeg drikke champagne. Selv om jeg er idrettsutøver, utbyter Goggia på pressekonferansen – og fikk spørsmål om hvor mye bobler hun skulle drikke:



– Fra etter dopingkontrollen og frem til midnatt!