Lege om Svindal: – Kneet tåler mange flere år

Olympiatoppen-lege Lars Engebretsen er overhodet ikke bekymret over kneskaden til alpinstjernen Aksel Lund Svindal (34).

– Kneet tåler mange flere år. Han kan holde på lenge, sier Engebretsen til VG.

Engebretsen vil ikke ut med hvor mange ganger han har behandlet Svindal, men han var med da 34-åringen tirsdag gjennomgikk operasjon på Oslo universitetssykehus på grunn av menisk- og bruskskader i kneet.

Aksel Lund Svindal (34): Født: 26. desember 1982

OL-gull, OL-sølv, OL-bronse 2010

5 VM-gull fra 2007 til 2013

Operasjonen medfører at resten av sesongen og alpint-VM i St. Moritz ryker for Norges fartskonge.

– Vi ser på kneet hans at det egentlig er ganske bra, selvfølgelig med unntak av den skaden han har fått. Det ser forbausende bra ut for en som har holdt på så lenge. Nå skal han bruke vinteren og våren på å trene seg opp igjen. Det er ingenting i kneet som hindrer ham i å holde på lenge, sier den erfarne legen, og beroliger dermed de som måtte tro at karrieren er truet.

Var bekymret for karrieren



Svindals marerittskader: November 2007 falt han stygt under en utfortrening i Beaver Creek i USA. Svindal skadet setemuskulaturen, fikk nesebrudd og sårskader i ansiktet. Han var ikke tilbake på alpinskiene før to måneder senere – den gangen langt fra konkurranse. Et drøyt år etter det stygge fallet vant han utforrennet i samme bakke.

Svindal har en tung skadehistorikk. Nå er det det ene kneet som plager ham. Det kommer av at han røk korsbåndet i Kitzbühel for snart et år siden.

For med korsbåndsskaden kom også andre problemer. I august 2016 – i god tid før verdenscupsesongen – røpet han overfor NRK at legene i tillegg hadde oppdaget både menisk- og bruskproblemene som han nå er operert for.

Selv om han stilte til start i verdenscupen noen måneder senere, mente Svindal at sesongen kunne være i fare.

Det samme med karrieren, hadde han fått opplyst av ortopeden.

– Det var nok riktig som Aksel sa. At det var en fare for karrieren. Men vi tittet inn i kneet nå og det så som sagt ganske bra ut. Det er derfor jeg sier at sjansene er kjempegode nå. Det tar litt tid og man vil få vite dette tidlig i sommer. Da vil man se at han kan kjøre ordentlig, sier Engebretsen.

Legger plan for rehabilitering



34-åringen stilte likevel til start i franske Val d`Isere i begynnelsen av desember. Der tok han like gjerne to pallplasser. To uker senere ble han nummer to i Val Gardena-utforen.

Men fra da sa både hodet og kneet stopp. Smertene ble for store. Tirsdag la han seg på operasjonsbordet for å fjerne brusk og feste en menisk som hadde løsnet.

ERFAREN: Lars Engebretsen møter VG for å snakke om en skade spydkasteren Andreas Thorkildsen pådro seg i 2012. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det har vært mye frem og tilbake i vinter. Det har vært daglige vurderinger og avgjørelser om det er mulig for meg å delta i verdenscup eller ikke. Etter konkurransene i Val Gardena har jeg hatt en dårlig følelse, medgir Svindal i en pressemelding sendt ut fra Norges Skiforbund.

– Denne følelsen ble veldig bekreftet under operasjonen. Menisken hadde løsnet, så ingen tvil om at en operasjon var nødvendig. Nå bruker vi de neste dagene på å legge en god plan for rehabilitering, sier 34-åringen.

– Alt tyder på at han kommer tilbake



Engebretsen sier at et comeback ikke kommer av seg selv og understreker at Svindal vil trenge mye hjelp for å komme tilbake igjen.

På spørsmål om Svindal risikerer for mye ved å fortsette karrieren, svarer legen slik:

– Alle som kjører alpint på verdenscupbasis utsetter seg for risiko. Det er ikke noe spesielt jeg vil si med tanke på Aksel akkurat nå. Men han har vist at han kan komme tilbake. Det har han gjort mange ganger. Alt tyder på at han gjør det denne gangen også, sier Engebretsen.