Lagkameratene tror «Svindal Superstar» rekker neste verdenscuprenn

MAJORSTUEN (VG) I finstasen og på rød løper samlet Aksel Lund Svindal (33) sitt «stjernelag» av snøkjørere utenfor Colosseum i Oslo. Kompisene på laget tror han bytter ut blådress med fartsdress i Lake Louise om fire uker.

– Det er akkurat «på limit», men jeg tror det er gode sjanser. Det handler om at han må få ned smerteterskelen, sier Kjetil Jansrud (31) til VG.

Den olympiske mesteren i Super-G er omkranset av lagkamerater fra alpinlandslaget, som Aleksander Aamodt Kilde, Leif Kristian Haugen, Jonathan Nordbotten og markedssjef John-Olav Evans, mens Aksel Lund Svindal har gått i forveien over den røde løperen på vei inn til Colosseum Kino. Også snowboardprofiler som Ståle Sandbech (på krykker) og unge Marcus Kleveland var til stede.

Sistnevnte inngår også i actiondokumentaren «Supervention 2», der Svindal er en av stjernene. I dokumentaren kan du se den norske skistjernen utfordre seg selv ned noen fjellsider så spektakulære og bratte at det knapt er til å tro.

Før norgespremieren fredag tok Svindal rollen som «skuespiller» utenfor Oslos kjente kinobygg på Majorstuen med største selvfølgelighet.

Kjemper mot klokken



Det er mer spenning knyttet til om han rekker fartsrennene i Lake Louise om fire uker etter ti måneders avbrekk etter Kitzbühel-fallet som kostet korsbåndet i høyre kne.

– Veldig lyst til at han skal gjøre det. Hvis ikke, er han nok klar rett rundt hjørnet etter det. Jeg håper han er tilbake, sier forrige sesongs super-G-konge Aleksander Aamodt Kilde.

– Jeg tror han kjører, sier fysisk trener Lars Mæland, som er tett på Svindal i opptreningen og veien tilbake, men som resten av alpinmiljøet tok en kinofredag i går kveld.

«SKINO»: Aleksander Aamodt Kilde tar en kjapp prat med VG før han og resten av alpingutta sjekket ut filmen «Supervention 2» på Colosseum kino i Oslo fredag. Bak Kjetil Jansrud, Jonathan Nordbotten og markedssjef John-Olav Evans. Foto: Fredrik Solstad , VG

Selv utbryter Svindal «Vet ikke!» på samme spørsmål – om han rekker fartsrennene. Men han reiser garantert sammen med resten av laget til Copper Mouintain i amerikanske Colorado neste helg.

Der blir det to ukers «treningsleir» med fartskjøring på snø før de reiser til kanadiske Lake Louise.

– Disse to ukene avgjør om han kjører, opplyser landslagssjef Christian Mitter til VG.

– Jeg håper å være fullverdig medlem av laget da. Men vi får se der borte, sier Aksel Lund Svindal til VG.

Syklet mens kompisene kjørte



Da lagkameratene verdenscupåpnet med storslalåm i Sölden forrige, postet Svindal et bilde på Instagram-profilen at han var ute på sykkeltur i Østerrike. Han har forsøkt seg trinnvis på snø denne høsten, men vet heller ikke om han kan kjøre for fullt i Colorado.

Det gjør han derimot i «Supervention 2». Innspillingsbildene er blitt skutt mellom hans to siste store skadeavbrekk: Etter han kom tilbake fra akillesskaden som holdt ham utenfor hele 2014/15-sesongen (minus VM) og før fallet i Østerrike i januar i år.

Filmteamet fulgte ham også på trening og i konkurranser før den nådeløse Hausbergkanten i Kitzbühel endte fjorårssesongen, der han inntil det tidspunktet hadde fremstått ustoppelig.

– Er det i slike filmer du skal hente «skikicket» når du legger opp?

– Vet ikke. Det er en hobby. Kan jeg gjøre noe mer av det, er det kult. Men det blir ikke så mye mer enn det jeg har gjort til nå. Blir kanskje en gang i året, sier Aksel Lund Svindal.