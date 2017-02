Kvinnealpinistene har ikke markert seg på 16 år – nå er to medaljer målet

ST. MORITZ (VG) Kvinnesiden av norsk alpint har ikke opplevd en internasjonal mesterskapsmedalje på 16 år. Men innen våren 2019 skal Norge ha feiret to medaljetriumfer – minst.

Det er iallfall målsettingen – som sportssjef Claus Ryste deler med VG dagen før 2017-VM starter i sveitsiske St. Moritz. Neste år er det OL, så er det VM i Åre i 2019. Når disse tre mesterskapene er gjennomført, skal en norsk kvinnealpinist ha stått på podiet iallfall to ganger.

– Langsiktig sett håper vi på en medalje her og en i Pyeongchang. I hvert fall to. Bredden i teamet øker, sier Ryste.

Har utvidet fartslaget



På utøverhotellet Crystal i St. Moritz i går sto en småforkjølet Kjetil Jansrud (31) og norske og internasjonale medier om at sykdommen ikke holder ham unna utfortrening tirsdag eller super-G-konkurransen onsdag.

Litt mindre oppbud og mikrofoner var det rundt de norske fartskvinnene – som består av Ragnhild Mowinckel (24), Maria Tviberg (22), Kristin Lysdahl (20) og Kristina Riis-Johannessen (25).

De to sistnevnte har dominert i Europacupen (nivået under verdenscup) denne sesongen og blitt løftet inn til sine mesterskapsdebuter i OL-byen fra 1928 og 1948.

– Jeg vil jo si at vi begynner å bli et mye sterkere lag nå. Vi har Nina (Løseth) som har gjort det definitivt best, men vi er mye nærmere nå. Det gjelder å bygge lagkulturen gutta har. Det har vært spinkelt opp gjennom de siste årene, men nå er vi fire jenter i fartsdisiplinene. Det er mer enn gutta, og det første gang jeg kan huske. Det er også første gang vi har vært et fartslag som er flere enn tre, sier Ragnhild Mowinckel.

Planen er at ledelsen skal forsøke å overføre litt av den sterke kulturen herresiden har bygd opp. Siden forrige kvinnealpinist tok edelt metall - Hedda Berntsen med bronse i slalåm i 2001-VM - har gutta sanket inn 24 internasjonale medaljer. Nå er planen at miljøene skal trene mer sammen.

– Absolutt. Vi ser på det. Og de siste årene har vi hatt vårsamlinger sammen, påpeker Ryste.

Håper Løseth blir ledestjernen



Sportssjefen innrømmer at jentesiden har vært offer for økonomiske kutt. Men suksessen med teknikkjører Nina Løseth kan endre litt. Ryste håper Ålesund-jenta kan bli det Ole Kristian Furuseth i sin tid var for de norske gutta: En barrierebryter som trakk resten av laget opp på et høyere nivå.

Etter Furuseth kom Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt, så Aksel Lund Svindal – og til slutt Norges fartsfavoritt i dette VM, Kjetil Jansrud.

På utøverhotellet i St. Moritz henger det plakater flere steder av det norske laget. Aksel Lund Svindal, Henrik Kristoffersen, Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde er avbildet – sammen med Nina Løseth, som eneste feminine innslag.

NORGES BESTE KVINNEALPINIST: Nina Løseth kommer til VM og St. Moritz neste uke. Først skal landslagsvenninnene i aksjon i fart. Her er Løseth fra pallplassen i Sverige rett før VM-start. Foto: Anders Wiklund , NTB scanpix

– Jentene får større trygghet når de ser at en på laget presterer som Nina har gjort. Og i europacupen leder vi med omtrent 300 poeng. Det gir smitteeffekt og en teamtrygghet, sier Ryste.

Mowinckel synes Skiforbundet har gjort en stadig bedre jobb med å tilrettelegge også for suksess på damesiden.

– De har gjort en god jobb med å bygge dem som er der. Og når vi gjør det bra i europacupen, som nå, så vet du at du er god. Da vet du at du har noe å gjøre i verdenscupen, sier Mowinckel.

– Hvordan tror du sitatene om minst to medaljer står seg om to år, Ryste?

– Det tror jeg blir helt okay. Hvis man mislykkes, så må man tørre og si at man mislykkes. Men med Nina nå har vi vært der oppe, og da vil det være naturlig å prøve å prestere sitt beste i et mesterskap. Vi må tørre og stikke frem brystkassa, mener alpinistenes sportssjef.