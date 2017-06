Kristoffersens «worst case»–scenario: Bli svensk

Henrik Kristoffersen (22) trenger lisens for å konkurrere for Norge. Hans eneste alternativ er å bytte landslag. Og svenskene følger med.

– Vi får se nærmere på det og ta et møte før kongressen neste år, ler Sveriges alpinsjef, Tommy Eliasson.

Norges beste slalåmkjører har fremdeles ikke kommet til enighet om den mye omtalte utøverkontrakten. Onsdag kom nyheten om at Henrik Kristoffersen nektes å trene med landslaget. Torsdag meldte NRK at Kristoffersen heller ikke får trene på Olympiatoppen før kontrakten er i orden.

Så lenge Kristoffersen ikke har signert kontrakten for å være en del av landslaget, har han heller ikke lisensen som gjør at han kan konkurrere for Norge i OL eller i verdenscupen til vinteren. Det verste tenkelige scenarioet åpner heldigvis for én mulighet: Henrik Kristoffersen kan bli svensk.

– Uten løperkontrakt kan han ikke gjøre verdenscup. Han kan bytte nasjon, sier alpinprofilen Finn Aamodt.

Mange krav for å bytte nasjon

Å bytte nasjon er imidlertid enklere sagt enn gjort. FIS har en rekke krav til utøvere som ønsker å bytte fra en nasjon til en annen. Søknaden må leveres på FIS' vårmøte i kongressen, som finner sted i mai/juni hvert eneste år.

Dersom Henrik Kristoffersen mot alle odds skulle finne ut at han heller ønsker å kjøre for et annet land, for eksempel Sverige, er han nødt til å innfri følgende krav:

• Han må legge frem sin personlige tilhørighet til sin nye nasjon.

• Han må ha statsborgerskap eller pass i landet han ønsker å konkurrere for.

• Han må ha juridisk bosted samt bo i det nye landet i to før søknaden sendes (unntak hvis mor eller far er fra landet).

• Han må gi en detaljert forklaring rundt de personlige omstendighetene rundt overgangen.

• Han må skriftlig godkjennelse fra Norges Skiforbund, ettersom han har konkurrert i FIS-arrangementer for Norge.

Sverige: – Vi følger med

I praksis betyr FIS-reglementet i Henrik Kristoffersens tilfelle at ettersom alpinisten må bo to år i Sverige, kan han tidligst søke om overgang i mai/juni 2020. I mellomtiden må han også ha skaffet seg svensk statsborgerskap eller pass.

Sannsynligheten for at Henrik Kristoffersen bytter nasjon er nok minimal. 22-åringen forventes å være en av Norges fremste medaljekandidater i vinteren OL i Pyeongchang.

Svenskene håper å kunne ta opp kampen med Norge i alpinbakken – først og fremst gjennom mer ortodokse arbeidsmetoder.

– Jeg tror ikke vi skal forsøke å drafte utøvere. Det får de gjøre i ishockey, sier en lattermild Eliasson, før han blir mer seriøs:

– Det er kjedelig å høre at det er uenigheter. I Sverige har vi sett mye over grensen på hvordan de har klart å bevare den enheten og den lagfølelsen de har på det norske alpinlandslaget. Det er veldig imponerende, og det vil ta tid å oppnå noe liknende, sier den svenske alpinsjefen.

Kan «ta en Girardelli»?

Listen over sportsutøvere som har konkurrert for flere nasjoner er lang. Østerrikeren Kilian Albrecht var nære å ta OL-medalje i 2002, da han bare var fire hundredeler unna bronse. Åtte år senere konkurrerte Albrecht for Bulgaria i OL i 2010, hvor han ble nummer 20.

Et annet eksempel er sykkelstjernen Chris Froome. Sky-rytteren er født i Nairobi i Kenya, og konkurrerte for det afrikanske landet frem til han byttet nasjon i 2008.

I langrenn er det flere kjente eksempler, blant annet da Jan Schmid byttet land fra Sveits til Norge, eller da Johann Mühlegg begynte å konkurrere for Spania istedenfor Tyskland.

Et av de mest kjente eksemplene i alpinsporten er Marc Girardelli. Østerrikeren representerte fødelandet sitt på ungdomsnivå, men byttet til Luxemburg som 13-åring etter en uenighet med trenerteamet i Østerrike.