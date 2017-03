Kristoffersen slått ut etter tabbe- gir opp slalåmkula

Etter et fall og en gal portpassering søndag, endte Henrik Kristoffersen (22) sist av alle, og ble slått ut før finaleomgangen i dag. Nå tror han kampen om slalåmkula er avgjort.

– Jeg har nok ingen sjanser til å slå Marcel Hirscher nå og frata ham slalåmcupen, sier 22-åringen til NTB

Løpet var over omtrent før det hadde startet for Kristoffersen i dag. Han staket seg ut fra startporten, men allerede før han klokket inn for første mellomtid, gikk det galt.

22-åringen skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor. Det tapte han så mye på at han var sjanseløs på å få kjøre annenomgangen. I mål var han nesten fem sekunder bak italieneren Stefano Gross.

Dagens nedtur betyr at Kristoffersen antakelig kan se langt etter den gjeve slalåmkula. Marcel Hirschers forsprang i cupen er på 60 poeng.

– Det er liten tvil om at det er Hirscher som har styringen nå. Han kan avgjøre alt på egen hånd, sier Kristoffersen.

Skipresidenten om alpinbråket: Vil øke inntektene

Tøff helg



Det var en innbitt Kristoffersen som til slutt passerte målseilet og skrenset opp nede på sletta. Rælingen-gutten er langt fra vant til å måtte følge finaleomganger fra tilskuerplass.

– Helgen har vært tøff her, men slik er livet, og jeg har det egentlig ganske bra nå. Jeg synes skikjøringen min er bra, og det er viktig

Leif Kristian Haugen er for øvrig best av de norske før finaleomgangen, på en 14. plass tett fulgt av Jonathan Nordbotten. Men begge de to norske har et blytungt utgangspunkt - de er cirka tre sekunder bak ledende Gross. Sebastian Foss Solevåg ble nummer 20.

Sett denne? Han er den nye «bakmannen» i Kristoffersen-suksessen

Bølgedal for Kristoffersen



Dagens mislykkede renn er en strek i regningen for Kristoffersen, som har slitt i motvind den siste tiden.

I VM i St. Moritz, som ble avsluttet 19. februar, ble det to sure fjerdeplasser på Kristoffersen i både storslalåm og slalåm. Nå gjenstår det bare et slalåmrenn igjen denne sesongen, og det er verdenscupfinalen i amerikanske Aspen. Der skal Kristoffersen også kjøre storslalåm.

Bak Gross på liten etter at første omgang er kjørt ligger østerrikerne Michael Matt, Marcel Hirscher og Marco Schwarz. Hirscher som sikret seg både seieren i stårslalåmcupen og totalcupen lørdag, innrømmet at han ikke var helt i 100 på grunn av litt dårlig søvn og mange følelser etter lørdagens triumfer. Han var verdenscupen for sjette gang på rad.

Starten i 2014: « Pappagutten» som blir Norges neste alpinkonge