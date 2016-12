Kristoffersen peker på Skiforbundets forskjellsbehandling: – Nasjonalsporten er langrenn, men det skal ikke gå utover andre

Første blåste han ut følelsene rundt rettskonflikten med Norges Skiforbund. Så sprutet Henrik Kristoffersen (22) champagne i alle retninger etter å ha utklasset konkurrentene i slalåm.

Hans differanse på 0,75 sekunder til historisk gode Marcel Hirscher og hele 1,92 på tredjemann Aleksander Khorosjilov er ren knockout i alpint, og hans uovertrufne grunnteknikk i slalåm sikret hans 11.verdenscupseier (10 i favorittdisiplinen slalåm) i den krevende løypen i franske Val d’Isère.

– Han har egen egen evne til å stenge ting ute – når han har energi. Det har vært negative svar, utsettelser og halvveis lovnader (i Red Bull-føljetongen), da blir det luft ut av ballongen. Men nå er energien der, og jo mer press han har, jo bedre er da tendensen til å gjøre det bra. I 2. omgang tror jeg ikke en gang han trengte å se på tavlen for å skjønne at det gikk fort, sier pappa, trener og støttespiller Lars Kristoffersen til VG.

Kristoffersens våknet til uttalelsene som var gjengitt av NTB søndag morgen, der alpinstjernen meldte at styret i Norges Skiforbund «bare er interessert i makt og langrenn».

– Det er politikk, og jeg liker ikke politikk. I mitt hode, i sportsverden, er det «bullshit», sa Kristoffersen etter lørdagens storslalåmrenn.

Bakgrunn: Derfor saksøker han Skiforbundet

Straks rettslig avgjørelse



Pappa Lars Kristoffersen ønsker egentlig ikke si så mye mer enn han har gjort om konflikten med Skiforbundet – der Kristoffersen har stevnet forbundet for å få en midlertidig rett til å profilere energidrikkgiganten Red Bull på hjelm og luer i alpinsammenheng, slik lagkamerat Aksel Lund Svindal gjør.

Men Norges Skiforbund har avvist Kristoffersens krav og etter to rettsdager ved månedsskiftet, kommer kjennelsen fra Oslo Tingrett trolig denne uken.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FÅR STRAKS SVAR: Lars Kristoffersen og advokat Odd Stemsrud fra rettsrunden mot Norges Skiforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Det jeg mener, er at du ikke kan behandle alle grener i Skiforbundet likt. Noe passer for langrenn, noe for hopp, noe for alpint. De må individualisere idrettene. Nasjonalsporten i Norge er langrenn, men det skal ikke gå utover andre grener for det, sier Lars Kristoffersen.

– Det føler du at det gjør nå?

– Ja. Det bør være sånn at det som er best for hver enkelt gren, bør være reglene.

– Hva er forskjellene?

– Alpint er en internasjonal stor sport. Langrenn er mest nordisk, mye større i Norden og spesielt i Norge.

– Tror du Henrik hadde fått denne avtalen om han var langrennsløper med tilsvarende resultater?

– Nei, det har jeg ikke sagt, svarer Kristoffersen.

– Kan toppe opplegget



– Har dere sett på muligheten for å gjøre som Marcel Hirscher – som har en god Red Bull-avtale uten å profilere logoen på hjelmen?

– Hirscher er i en særstilling. Han er østerriker, har vunnet verdenscupen sammenlagt fem år på rad, så det kan ikke sammenlignes med vår situasjon.

– Hvordan harmonerer alpinlandslagets resultater (forrige sesong var tidenes beste) med deres påstand om at Henrik trenger bedre støtteapparat enn det landslaget tilbyr?

– Det er ikke dårlig det opplegget Skiforbundet har, og vi forventer ikke mer enn det de tilbyr. Men at vi kan toppe opplegget, er det ingen tvil om. Gjøre forbedringer der det er mulig. Det handler om fysikalsk behandling og transport. På det fysikalske er det dessuten forskjell på fartslaget (der Norge tradisjonelt er sterkest) og teknikklaget. Der burde støtteapparatet vært like stort begge steder. Teknikklaget er også i verdenstoppen, og hvis Henrik kunne fått ekstra fysiohjelp gjennom Red Bull, ville det avlastet landslagets støtteapparat, som da hadde fått mer tid og rom til de andre teknikkjørerne, fastholder Lars Kristoffersen.

Han passer for øvrig på å tilskrive alpinlandslagets fysiske trener Lars Mæland ære for søndagens råsterke slalåmtriumf.

– En viktig mann, som følger Henrik på start og som har bidratt mye til å få hodet på plass nå, beskriver Lars Kristoffersen.

Jansruds dobbelttriumf: Skotriks knuste konkurrentene

Fant «killeren»



– Vi har jobbet med å få frem litt av den «killeren» han har i seg. Det handler om å få tankene over på det han er en av de beste i verden til, nemlig mobilisere og få brukt potensialet sitt i konkurranse. Ro og fokus er nøkkelord, selv om det sikkert er kjedelige svar, sier Lars Mæland til VG.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste ønsker ikke kommentere Henrik Kristoffersens «bullshit-melding» om langrenn og makt, men sier følgende om støtteapparatet til alpinistene:

– Per i dag vil jeg si at forskjellen på teknikk og fart er minimal og mindre enn den noensinne har vært. I antall personer er det ikke forskjell nå, men historisk sett har det vært en liten forskjell på det fysikalske. Men det er gjort endringer nå, og jeg vil tro at vi har et av verdens beste helseteam, sier Ryste til VG.

Totalt er det ifølge Ryste fem manuellterapeuter som rullerer på å følge det norske verdenscuplaget i alpint.

Den rettslige kjennelsen i Kristoffersens stevning av Skiforbundet er altså ventet å komme denne uken. Lars Kristoffersen avviser at planen er å starte privatlag dersom tingretten vurderer i favør av Skiforbundet.

– Nei, og det har aldri vært ønsket, heller. Vårt ønske er bare å optimalisere rundt Henrik, sier Lars Kristoffersen.