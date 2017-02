Kristoffersen på 6. plass - langt bak Hirscher foran finaleomgangen

ST. MORITZ (VG) Henrik Kristoffersen (22) avsluttet godt og er i grei medaljeposisjon før 2. omgang i VM-slalåmen – men må gi gass for å tette forspranget til Marcel Hirscher (27).

– Nei, det er ikke så mye å si, sier Henrik Kristoffersen til det norske pressekorpset i intervjusonen etter 1. omgang.

Han mener at han kjørte «tregt» på toppen, bra fra første til andre mellomtid, deretter ikke så bra fra andre til tredje - for så å være «rask» fra siste mellomtid og inn over målstreken.

På spørsmål om nesten syv tideler av et sekund i denne sammen hengen er mye, svarer han indirekte nei:

Se opp for Rocket!



– Jeg har vært lengre bak før, så vi får se.

Østerrikske Marcel Hirscher kan bli VM-kongen og var kjappest av alle i 1. omgang: Nesten halvsekundet til nummer to, landsmannen Marco Schwarz – og bak ham igjen svingte Michael Matt seg til en tredjeplass.

Bak Schwarz er det hundredelstett. Sesongkometen Dave Ryding (30) fra England - med kallenavnet The Rocket på grunn av sin pang ut fra startbua-stil - er nummer fire, mens Henrik Kristoffersen ligger foreløpig som nummer seks, 0,65 sekunder bak ledende Hirscher.

Svenske Mattias Hargin knallet til med en gang og snek seg inn foran Kristoffersen med åtte hundredelers margin.

Jonathan Nordbotten er nest beste nordmann på 15. plass og Lars Kristian Haugen på 19. plass, henholdsvis 1,12 og 1,24 sekunder bak Hirscher.

Sebastian Foss Solevåg kjørte ut før første mellomtid.

Manglet flyt



– Veldig kontrollert og ingen store feil, oppsummerer Kjetil André Aamodt om Kristoffersen, som kjørte fra startnummer 3.

– Får det egentlig ikke helt til å flyte og stemme. Er ikke så mye mer jeg vil si, sier Kristoffersen til NRK.

Rett bak Kristoffersen – to hundredeler – kjørte østerrikske Manuel Feller inn. Mens russiske Aleksander Khorosjilov er hundredelen bak Feller igjen. Det blir med andre ord tett og dramatisk når VM-medaljene skal deles ut på mesterskapets siste dag.

– Det er muligheter, det er det. Vi får se på video og så får vi se, melder Kristoffersen om 2. omgangen til statskanalen.

Har dominert



22-åringen fra Rælingen har vunnet fem av de syv slalåmrennene i verdenscupen denne sesongen – og sist Marcel Hirscher var foran ham i ordinær slalåm da begge har fullført rennet – var faktisk i nettopp St. Moritz for 11 måneder siden.

Da var Kristoffersen så langt nede på 19. plass, mens den østerrikske alpinkongen Marcel Hirscher ble nummer to i det som var verdenscupfinalen som avsluttet forrige sesong.

2. omgang starter klokken 13.00.