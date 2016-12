Kristoffersen på 13. plass etter 1. omgang

VAL D'ISERE/OSLO (VG) Henrik Kristoffersen (22) har 84 hundredeler opp til en pallplass etter 1. omgang i Val d'Isere. Marcel Hirscher leder foran Mathieu Faivre.

– Det var litt dårligere enn jeg hadde trodd, for å være helt ærlig. Det kjentes ganske bra ut, men det var kanskje det at det kjentes litt for bra ut, sier Kristoffersen til VG.

Han er nummer 13, og best av de norske, etter en 1. omgang. Østerrikske Hirscher er 1,61 foran Kristoffersen, mens franske Mathieu Faivre er på andreplass bare hundredelet bak.

– Det er veldig langt opp til Hirscher, sier Kristoffersen og forklarer hvorfor han tror avstanden er så stor:

– Jeg var innstilt på å risikere litt mer enn det jeg vanligvis gjør, og mer enn jeg kanskje burde. I noen svinger så gjør jeg det, mens i andre svinger der jeg tror det skal være mer hjørner og vanskeligere enn det egentlig er, så tror jeg et jeg legger igjen sykt mye tid.

Kristoffersen kjørte forrige renn i Sölden 23. oktober. I det storslalåmrennet endte han på åttendeplass.

PS! Aleksander Aamodt Kilde lå på 20.- og Leif Kristian Haugen på 21.-plass etter at 40 løpere hadde kjørt. Kjetil Janrud - som har hatt en eventyrlig helg i Val d'Isere med seier i super-G (fredag) og utfor (lørdag) - kjørte ut.

Aksel Lund Svindal som er tilbake etter korsbåndskade med annenplass i super-G og tredjeplass i utfor står over dagens storslalåm.

2. omgang starter 13:00.