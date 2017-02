Kristoffersen om superduellen VM venter på: – Helt sykt fett

ST. MORITZ (VG) Gjennom de to siste sesongene har det bygd seg opp til et klimaks som toppes i VM: Slalåmkrigen mellom Henrik Kristoffersen (22) og Marcel Hirscher (27).

Østerrikeren er storfavoritt i storslalåm (fredag), men kan utfordres av nordmannen på en god dag. I slalåm (søndag) blir duellen jevnest, men på forhånd er overtaket soleklart:

De siste to årene er det kjørt 18 slalåmrenn i verdenscupen. 13 ganger har Henrik Kristoffersen vært foran Marcel Hirscher på resultatlisten, én gang har de kommet likt (parallellslalåm) – og fire ganger har østerrikeren vært bedre enn 22-åringen fra Rælingen.

Ikke lei



Men det skarpeste bildet på hvor jevnt det er: 10 ganger de siste to sesongene har Kristoffersen blitt nummer én med Hirscher på annenplass i slalåm.

Derfor måtte VG spørre den østerrikske alpinkongen om han er lei av nordmannen.

HIRSCHER VS. HENRIK * På de siste 18 storslalåmrennene (inkludert parallellstorslalåm) i verdenscupen har Marcel Hirscher vært foran Henrik Kristoffersen på resultatlisten 15 ganger. Seks av disse har Hirscher vunnet. * På de siste 18 slalåmrennene (inkludert parallellslalåm) i verdenscupen har Henrik Kristoffersen vært foran Marcel Hirscher på resultatlisten 13 ganger. 11 av disse har Kristoffersen vunnet.

– Ikke i det hele tatt. Det er alltid godt å ha en utøver som presser nivået opp. Jeg er i mitt tiende år i verdenscupen nå og har sett så mange gode utøvere ta det videre. Det begynte i slalåm med Reinfried Herbst og fortsatte med Jean-Baptiste Grange. Vi har alle de æraene hvor ulike utøvere bryter grensene, sier Hirscher når han holder et vanvittig pressehoff i en kjeller midt i St. Moritz sentrum før dagens storslalåmkonkurranse.

Bare Bayern München-spilleren David Alaba er en større sportsutøver i Østerrike, mener Hirschers pressetalsmann Stefan Illek. Også er det en Salzburg-bosatt nordmann på 22 år som har rappet tronen hans i slalåm.

– Jeg synes det er utrolig kult å ha en duell med en av verdens beste alpinister gjennom tidene. Helt sykt fett. Han er den største som står på ski per dags dato. Så det er vanskelig å få det så mye kulere, mener Kristoffersen selv.

Studerer Hirscher – fortsatt



Selv om han delvis er blitt bedre enn mannen som har vunnet sammenlagtcupen historiske fem år på rad, studerer fortsatt Kristoffersen hvordan Hirscher kjører på ski.

– Jeg ser veldig mye på ham. Det er ting han gjør bedre enn meg i slalåm. Og i storslalåm er det veldig mange ting han gjør bedre meg, sier Henrik Kristoffersen.

Tidenes medaljealpinist Kjetil André Aamodt (45) mener «Hirscher vs. Henrik» inngår i alpinhistoriens mest sagnomsuste dueller.

FOLKSOMT: Når Marcel Hirscher (sittende med skyggelue til venstre) tar imot hele den internasjonale alpinpressen til mediemøte, blir det trangt om plassen. Her fra den tysktalende delen av pressekonferansen. Foto: , Øyvind Herrebrøden

– Av dem jeg har opplevd, hadde du Marc Girardelli mot Pirmin Zurbriggen. Da gjaldt det ofte totalcupen. Hirscher ble nummer én foran Henrik forrige sesong, og slik er det nå også. Nå er dette duellen folk snakker om. Ellers har du Gustav Thöni mot Ingemar Stenmark, og Stenmark mot Phil Mahre. Og Stephan Eberharter mot Hermann Maier, lister Aamodt opp.

– Vinner Henrik Kristoffersen slalåmen?

– Hvis han kommer til mål, tror jeg han vinner, vurderer Aamodt – selv om han er inne på at bakken i St. Moritz kanskje er litt for flat for heng-eksperten Kristoffersen.

– Samtidig er han så god at han kan vinne i hvilken som helst bakke.

Blåste ut i Schladming



Men hvem er kongen? Henrik Kristoffersen mente han hadde svaret da han vant den legendariske kveldsslalåmen i Schladming i Østerrike i januar. Hirscher fikk spørsmål av NRK i St. Moritz om hvordan han opplevde Kristoffersens norskspråklige «kyss-meg-bak»-utbrudd i målområdet og parerte kjapt med at «alle utøvere gjør sine egne vurderinger».

Men det spørs om all hjemmefansen satte pris på Kristoffersens oppfordring.

– Det svekket nok standingen til Henrik i Østerrike. Det gjør nok at flere håper enda sterkere på Hirscher her i VM, tror Kronen-Zeitungs mangeårige alpinreporter Peter Frauneder.

– Hvem er kongen?

– Av ski? Marcel Hirscher.