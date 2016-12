Kristoffersen leder Madonna-slalåmen etter 1. omgang

Henrik Kristoffersen (22) ligger an til å gjenta førjulstriumfen fra i fjor. Nordmannen leder slalåmen i Madonna Di Campiglio etter 1. omgang.

Bare verdenscupleder Marcel Hirscher – ikke uventet – er i nærheten av skigeniet fra Rælingen. Han er 23 hundredeler bak, mens foreløpig tredjemann, svenske André Myhrer er halvsekundet bak. Alt tyder på at 2. omgangen blir en superduell mellom verdens to beste slalåmkjørere: Kristoffersen og Hirscher.

VG Live: Vi fulgte slalåmen her!

Kristoffersen ristet riktignok på hodet da han kjørte i mål til grønn tid fra startnummer syv, til tross for at han visste at det hadde gått fortere enn Hirscher.

– Stabil, god kjøring, spesielt på toppen, oppsummerer pappa Lars Kristoffersen overfor VG.

Husker du fjoråret? – Et av tidenes største talenter

I konflikt



Midt i en tøff utenomsportslig periode for Kristoffersen, der mye av fokuset har vært rettet mot sponsorkonflikten med Skiforbundet, leverer han nok en gang i alpinbakken. I forrige verdenscupslalåm – i franske Val d'Isère – gikk nordmannen til topps og tok sin 11. verdenscupseier.

Sebastian Foss Solevåg har slitt med å komme i mål i slalåmrenn tidligere denne sesongen, men fullførte 1. omgang. Men han ligger langt bak lagkameraten. Leif Kristian Haugen gjorde en gigantisk feil og kom i mål nesten to og et halvt sekund bak og kan trolig ta juleferie før 2. omgang. Jonathan Nordbotten kjørte ut.

2. omgang starter 20.45 i kveld. VG følger den her.