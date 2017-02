Kristoffersen ladet opp med liten forkjølelse – mener det er feil å ha VM-fokus

ST. MORITZ (VG) Han gjennomgikk 13 intervjuer på engelsk, tysk, svensk og norsk. Ingemar Stenmark mener han gjør alt rett – og «Henrik vs Hirscher» er duellen alle venter på i St. Moritz. Midt oppi det hele sitter Henrik Kristoffersen (22) og tenker ikke på at det er VM.

Iallfall hevder han det, der han har sunket ned i en stol på utøverhotellet i alpebyen. Han har ristet av seg en «småforkjølelse» fra forrige uke, og han kan trolig takke mandeloperasjonen fra i sommer for at den ga seg såpass kjapt, og Kristoffersen er klar på at den litt labre formen mot slutten av oppkjøringen ikke har hindret ham i å trene normalt.

– Nei, ingenting. Og jeg har ikke hatt feber eller noe, forsikrer 22-åringen fra Rælingen.

– De andre var nære



Men det er hett nok rundt Henrik Kristoffersen. Norge har fortsatt ikke vunnet gull i St. Moritz-VM og har fire sjanser igjen på dame- og herresiden. Den største muligheten er på mesterskapets siste dag. Da kjører verdens beste slalåmkjører for karrierens første VM-medalje.

– Ikke noe jeg tenker veldig mye over. Det er en individuell idrett og alle må stå for sine egne prestasjoner. De andre var veldig nære, sier Kristoffersen - og sikter til Kjetil Jansruds sølv i super-G og to fjerdeplasser for Aleksander Aamodt Kilde og én for Jansrud.

– Men du kommer som en slags favoritt her?

– I slalåm gjør jeg vel det. Noe annet blir dumt å si. Der er jeg en av dem, iallfall. Det er helt greit. Det er bedre det, det betyr at du har gjort det bra tidligere.

– Men jeg tenker ikke så mye på VM, insisterer han.

– Fortsatt ikke?!

– Jeg har ikke noe fokus på det. Mitt fokus ligger alltid på verdenscupen. Det er der du utvikler seg. Hadde jeg hatt fokus på VM, hadde jeg hatt fokus på én ting annenhvert år. Det blir feil, sier Henrik Kristoffersen.

Hyllet av Stenmark



Allerede før han var på på plass i St. Moritz hadde den svenske alpinlegenden Ingemar Stenmark – den med flest verdenscupseirer i idretten (86) – utpekt nordmannen som slalåmfavoritt på svensk TV 4.

– Han er rask, han kjører korteste veien og gjør allting rett. Han har flyt. Hirscher har kanskje enda større potensial, men jeg tror enda mer på Kristoffersen, sa Stenmark da han var gjest i programmet «After Ski» hos den svenske rettighetshaveren for alpin-VM.

– Utrolig kult. Han er – og med størst mulig sannsynlighet vil han alltid forbli – den største gjennom tidene. Det er utrolig kult. Det er sykt å høre. Bare positivt, reagerer Kristoffersen på Stenmarks hyllest.