Henrik Kristoffersen (22) kjørte igjen ut og måtte tråkke opp i et verdenscuprenn i slalåm.

Nordmannen var allerede sjanseløs mot Marcel Hirscher i slalåmcupen og kjørte først og fremst for 2. plass i totalcupen i Aspens slalåmrenn i varmt vårvær.

Men på samme måte som i Kranjska Gora sist bommet Kristoffersen på en port og måtte tråkke opp for å komme i mål.

– Men du verden for en sesong han har hatt. Fem seirer! Vi må ta av oss hatten for prestasjonene til Henrik de to siste årene, sa Kjetil André Aamodt på NRK-sendingen.

– Litt surt, for jeg kjørte fort. Jeg prøver alt jeg har. Det har vært litt frustrerende den siste måneden, sa Kristoffersen til NRK etterpå.

– Det er lenge siden jeg har kjørt ut tre renn på en vinter i slalåm. Men jeg har jo vunnet fem av de andre rennene, trøstet han seg.

Svenske Andre Myhrer vant søndagens renn, 14 hundredeler foran tyske Felix Neureuther. Marcel Hirscher kom 32 hundredeler for sent – og måtte nøye seg med 4. plass.

Muligheten til 2. plass i totalcupen røk altså for Henrik Kristoffersen. Den går i stedet til Kjetil Jansrud. Hirscher vinner igjen suverent og har hatt sin beste sesong når det gjelder antall trofeer. Dette var hans sjette totalseier på rad.

– Det er vel et mål for Henrik å vinne totalcupen etter hvert, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Kristoffersen har hele fem seirer i slalåm denne vinteren, men kom ikke til mål i Kitzbühel og kom seg ikke til finaleomgangen i Kranjska Gora. I verdenscupåpningen i Levi stilte han ikke opp på grunn av sponsor-bråket med Norges Skiforbund.

Marcel Hirscher var allerede klar som vinner av slalåmcupen før dette avslutningsrennet. Østerrikeren hvilte ikke på laurbærene og ledet etter 1. omgang.

Det var en tung norsk dag i Aspen, men lyspunktet var Sebastian Foss-Solevåg. Han lå som nummer 18, men kjørte en veldig sterk 2.omgang og lå lenge som nummer to, men hadde ikke hundredelene på sin side. Han ble til slutt nummer 13.

– Sesongbeste, sa Aamodt om Foss-Solevågs løp.

Marcel Hirscher vant slalåmcupen foran Kristoffersen og med Manfred Möhlegg som nummer tre. Felix Neureuther ble nummer fire.

Norge har i alt ti seirer i den alpine verdenscupen denne vinteren. Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen har begge fem.