Kristoffersen gjorde som legendene – vant i Italia igjen

Henrik Kristoffersen (22) sto imot Marcel Hirscher-presset og tok sin 12. verdenscupseier torsdag. Han takker fire personer for suksessen midt i det utenomsportslige bråket.

Kristoffersen ledet etter 1. omgang og sto igjen på toppen da det mektige kveldsrennet i Italia ble avsluttet. Rivalen Marcel Hirscher (27) kjørte praktfullt på nummeret før, økte forspranget og overtok ledelsen fra italieneren Stefano Gross med over sekundet.

Men nordmannen svarte – og danset seg nedover løypa. Han visste ikke om Hirschers enorme seiersmargin, uten at det hadde noe å si: I mål var han 33 hundredeler foran Hirscher og økte dermed med tiendelet til østerikeren i 2. omgang.

– Når Hirscher ligger som toer, vet jeg at det er alt eller ingenting. Jeg pratet med ham etterpå, og han fortalte at han lå på «limit», og det gjorde jeg også. Jeg tror det nivået vi viste i dag var ganske bra, sier Henrik Kristoffersen til VG.

– Ingen «Henrik-løype»



– Da jeg så Hirscher gikk i mål med over sekundet (1,02), tenkte jeg at det blir tøft. Men han fikset det. Det var ingen «Henrik-løype», den var litt urytmisk og med lite sving, sier pappa Lars Kristoffersen på telefon fra målområdet i Italia.

Dette er samtidig 22-åringens 11. slalåmseier i verdenscupen. Dermed er han inne på topp 10 over tidenes beste slalåmkjørere i verdenscupsammenheng.

– Det er utrolig kult, sier Kristoffersen, som mener han var uvanlig «blid og rolig» mellom omgangene torsdag kveld. Eksempelvis kastet han ikke opp, slik han pleier.

– Men det er nok litt tilfeldig, ler 22-åringen.

– Et unikt slalåmtalent, en unik skiløper, en unik idrettsmann, beskriver Kjetil André Aamodt overfor VG.

SLAPP UT FØLELSENE: Slik reagerte Henrik Kristoffersen da han hadde kjørt inn til sin 11. slalåmseier i verdenscupen (12 totalt). Foto: Marco Trovati , AP

Kristoffersen vant i legendariske Madonna Di Campiglio også i fjor. Det er bare italienske Alberto Tomba og tidenes verdenscupalpinist Ingemar Stenmark (de to med flest slalåmseirer totalt) som har vunnet det prestisjetunge rennet to sesonger på rad. Hirscher – for lengst historisk i alpinhistorien gjennom å vinne utrolige fem sammenlagtcuper på rad – er blitt nummer to bak nordmannen begge gangene.

– Hirscher har vært verdens beste alpinist og nå vinner han ikke vinner – på grunn av Henrik. En duell som er interessant og morsom å følge med på. Slalåm har den X-faktoren med to omganger, med spenning og marginer, og Henrik leverer hver gang, sier Aamodt.

– Mental styrke



Denne seieren skjer samtidig kort tid etter at han tapte rettssaken mot Norges Skiforbund om å få en midlertidig rett til å inngå en utvidet sponsoravtale med Red Bull. Rett før saken ble avgjort klemte Kristoffersen til med slalåmseier i Val d'Isère.

– Det er mental styrke. Men nå har vi bare bestemt at det er sport som gjelder og håper det ikke blir noe mer i den saken der. Det er idretten som er det viktigste, sier Lars Kristoffersen.

Sønnen ønsker heller ikke å si noe mer om den saken. Han vil heller ikke utdype løgnpåstandene rettet mot Skiforbundet, som han har sagt i intervjuer både i VG og sist til TV 2.

– Jeg har ingen kommentar til det akkurat nå, sier Kristoffersen – som reiser hjem til Norge på en kort juleferie før teknikklaget samles i Østerrike igjen i romjulen.

Han gir foreldrene, kjæresten Tonje og alpinlandslagets fysiske trener Lars Mæland mye ære for at han har levert sportslig mens Red Bull-saken har stått på.

– Jeg har bra folk rundt meg. Mor, far, kjæresten og Lars Mæland. Uten de fire hadde jeg ikke vært her. Og Lars (Mæland) er en bra kar. Jeg har litt problemer med å stole på folk, men han stoler jeg på. Det er ting han har gjort med meg, ting han har fulgt opp, ting han har sagt til meg. Det betyr mye at jeg klarer å stole på ham. Han hjelper meg mye mentalt, forteller Henrik Kristoffersen.

PS! 1. omgang kjørte Jonathan Nordbotten ut og Leif Kristian Haugen for sakte. Sebastian Foss Solevåg var den eneste som slo følge med Kristoffersen til finaleomgangen. Han ble nummer 24.

