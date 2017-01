Bare 22 dager gjenstår til alpin-VM i St. Moritz. Men Henrik Kristoffersen (22) levner faktisk ikke verdensmesterskapet en tanke. Foreløpig.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på VM. Jeg tenker på at jeg skal ha fridag mandag og trening tirsdag. Jeg tar én trening og ett renn av gangen, sier han på vei hjem til Salzburg fra triumfen i Wengen.

– Men hva er viktigst denne vinteren – verdenscupen eller VM?

– Det er vanskelig å svare på. Men la meg si det sånn: Jeg har heller en verdenscupsesong som dette og ikke tar VM-gull enn å vinne ett VM-gull og ikke vinne i verdenscupen. Det kuleste for meg er opplevelsen av å vinne hver gang.

Ikke nei til VM-medaljer

– Jeg hadde selvfølgelig ikke sagt nei til VM-medaljer, jeg skal prøve så godt jeg kan der også, men det tar vi når den tid kommer. Jeg tenker ikke på VM nå.

I 2015 ble han nummer fire i slalåm-VM i Beaver Creek. I Schladming-VM to år tidligere kjørte han ut i slalåm.

Søndag vant han altså igjen, denne gang i klassikeren i Wengen. Det var 0,15 sekunders margin til erkerivalen Marcel Hirscher.

– Jeg er veldig happy med å klare å kjøre så fort når det er så rette løyper, sier Kristoffersen til VG.

– Det er ikke din styrke?

– Nei, vanligvis er det ikke det. Derfor er det veldig bra å få det til i sånn type løypesett.

Trening på ukedagene

Kristoffersen forteller at han skal kjøre det som er av renn fremover: Kitzbühel, Schladming, Garmisch og så Stockholm, før det er klart for VM.

– Jeg trener på ukedagene og har renn i helgene. Så jeg prøver å få med meg så mye trening som mulig innimellom. Ellers blir det ikke bra.

Kristoffersen er nå oppe 13 seiere i slalåm. Det har han klart i løpet av drøyt tre år. Og han er akkurat like sterk som i den fenomenale fjorårssesongen. Da hadde han også fire slalåmseirer da han reiste fra klassikeren i Wengen. Den femte kom uken etter i Kitzbühel. Og det later til at det kan skje igjen med den kanonformen Kristoffersen besitter for tiden.

– Toppform? Vanskelig å si. I alpint topper vi ikke som en langdistanseløper. Det er litt annerledes. Det er såpass små marginer. Det er vanskelig å toppe formen. Men akkurat nå kjører jeg ganske bra på ski.

Alltid noe å rette på

– Kan du bli enda bedre til VM?

– Det er fortsatt mulig å bli bedre. Det er alltid mulig å rette på ting. Det perfekte finnes ikke. Det er alltid noe å jobbe med, sier Henrik Kristoffersen, som kanskje er den norske utøveren som skaper flest overskrifter i utenlandske media om dagen

Kristoffersen er altså oppe i 13 triumfer i den teknisk krevende slalåmøvelsen. Han deler 8. plassen på adelskalenderen med franske Jean-Noël Augert. Det er seks rennseiere opp til Marcel Hirscher på 3. plass.

PS: Leif Kristian Haugen var nummer to etter 1. omgang, men hektet på merkelig vis i finaleomgangen.