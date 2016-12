Kristoffersen ble nummer åtte

VAL D'ISERE/OSLO (VG) Henrik Kristoffersen (22) kjørte seg opp fra 13. til 8. plass. Selv ikke Marcel Hirscher (27) klarte å hindre fransk jubel på hjemmebane.

Kristoffersen hadde 56 hundredeler å gå på sammenlignet med Erik Read, som hadde kjørt seg kraftig opp med en sterk andreomgang.

Kristoffersen tapte hele veien ned, men det blinket grønt for foreløpig ledelse med 12 hundredeler til Read i mål på søndagens storslalåm.

Tiden var til slutt god nok til at Kristoffersen klatret opp til en 8. plass.

– Teknisk er jeg ganske fornøyd med kjøringen. Det mangler bare litt. Det må jeg finne ut av, men det er litt lite «punch og drag», sier Henrik Kristoffersen.

Han blir intervjuet av VG mens publikum går bananas etter hjemmeseieren til Mathieu Faivre. Selv klaget han over forkjølelse og rusten stemme. Det har plaget forrige sesongs klart beste slalåmkjører i verdenscupen (seks seiere) den siste tiden.

Men nå er han på bedringens vei og sikter inn mot alle renn i slalåm og storslalåm fremover. Verdenscupen fortsetter med nye renn i Val d'Isere til uken.

– Jeg går kanskje litt for «tight» noen steder, men jeg prøver hvertfall alt jeg kan, sier Kristoffersen til NRK, som medgir at han har litt ambivalent forhold til å kjøre renn igjen.

– Det var godt å kjøre renn igjen. Eller, det er ikke godt, det er helt pyton egentlig, innledet han overfor tv-kanalen, før han fortsatte:

– Jeg blir så nervøs. Det er litt det. Men det er deilig etterpå, særlig hvis det går bra. Nå har det ikke gått så bra i dag, men man må ta med seg det som er positivt.

Leif Kristian Haugen ble nummer 17, mens Aleksander Aamodt Kilde endte som nummer 19.

Fransk sensasjonsseier på hjemmebane

Det ble imidlertid en fransk jubeldag i Val d'Isere. Anført av storslalåm-spesialisten Mathieu Faivre

– Timingen er helt perfekt for Faivre i dag, sa Marius Arnesen i kommentatorboksen til NRK da 24-åringen unnagjorde det tekniske partiet til terningkast seks på hjemmebane.

Der la Faivre grunnlaget for sin første verdenscupseier, på en dag med en fransk laginnsats som fikk flaggene til å vaie skyhøyt i Val d'Isere.

– Det er helt ellevill kjøring av Mathieu Faivre, kommenterte Thomas Lerdahl.

Hirscher klarte ikke å matche 24-åringens kjøring, og var 49 hundredeler bak i mål.

Dermed plasserte han seg som nummer to - med en franskmann foran seg, og tre franske på plassene bak. Alexis Pintaurault ble nummer tre.

– Det er en fantastisk dag for franskmennene.

Nummer 13 etter første omgang

– Det var litt dårligere enn jeg hadde trodd, for å være helt ærlig. Det kjentes ganske bra ut, men det var kanskje det at det kjentes litt for bra ut, sa Kristoffersen til VG etter å ha kjørt seg inn til 13. plass etter 1. omgang.

Han var nummer 13, og best av de norske. Østerrikske Hirscher var 1,61 foran Kristoffersen, mens franske Mathieu Faivre er på andreplass bare hundredelet bak.

– Jeg var innstilt på å risikere litt mer enn det jeg vanligvis gjør, og mer enn jeg kanskje burde. I noen svinger så gjør jeg det, mens i andre svinger der jeg tror det skal være mer hjørner og vanskeligere enn det egentlig er, så tror jeg et jeg legger igjen sykt mye tid.

PS! Kjetil Janrud - som har hatt en eventyrlig helg i Val d'Isere med seier i super-G (fredag) og utfor (lørdag) - kjørte ut. Aksel Lund Svindal som er tilbake etter korsbåndskade med annenplass i super-G og tredjeplass i utfor står over dagens storslalåm.