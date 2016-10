Kilde kjørte nesten ned funksjonær

Det holdt på å gå skikkelig galt for Aleksander Aamodt Kilde (24) under søndagens verdenscupåpning i storslalåm. I full fart holdt nordmannen på å kjøre ned en funksjonær.

– Kom deg ut av løypa, det er helt krise, sa NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen i det den gulkledde funksjonæren dukket opp i bildet.

Da var Kilde på full fart ned storslalåmløypa og kom susende mot funksjonæren som var der han absolutt ikke burde være mens alpinistene konkurrerer.

Heldigvis kom funksjonæren seg unna i tide før Kilde suste forbi. Til NRK sier 24-åringen at han hadde truffet funksjonæren om han hadde vært i veien.

– Ja, jeg så han, men han flyttet seg heldigvis tidsnok. Ellers hadde jeg tatt han med skuldra, sa Kilde, som kjørte inn til en 28.-plass i førsteomgang.

Brakk benet på portvakt

Tidligere alpinist Finn Christian «Finken» Jagge sier til VG at han fikk med seg hendelsen, men syns ikke den var nevneverdig dramatisk.

MOTERIKTIG: Finn Christian Jagge (til høyre) med alpinbriller i skitrekket sammen med Kjetil A Aamodt. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var veldig udramatisk egentlig. Området var oversiktlig og Aleksander kunne kjørt rundt funksjonæren i verste fall, sier mannen som tok gull i slalåm under OL i 1992.

– Det skjer fra tid til annen at en funksjonær glemmer å kikke opp. Det står så mange folk i løypa hele tiden. Det var ikke veldig nærme etter min mening. Jeg har sett mye verre tilfeller enn det der, fortsetter «Finken».

Også slalåmvinner fra VM i 1997, Tom Stiansen, sier at slike hendelser kan oppstå når det kjøres så mange renn i løpet av en sesong.

– Det er sånt som skjer. Jeg kjørte i en portvakt som brakk beinet i Aspen. Det skjer jo egentlig ofte at en av de frivillige fra skiklubben ikke helt vet hva de gjør, forteller Stiansen til VG.

Jagge prøver å huske tilbake til lignende hendelser fra hans storhetstid på 90-tallet og nevner et par uhell i farten, spesielt i utfor der farten er høyest. Han anslår at farten til Kilde var omtrent 70-80 kilometer i timen da han suste forbi funksjonæren.

– Men det var andre tider på 90-tallet. Jeg husker det kom en regelendring etter noen påkjørsler. Der måtte utøverne skrive under på en avtale som sa at om en alpinist kjørte ned en funksjonær, så lå skylden hos alpinisten. De kunne faktisk saksøke alpinisten, forteller Jagge.

Drone-trøbbel i fjor

Det er ikke første gang at et nestenuhell fra arrangørens side er ute i alpinbakken. I fjor var Marcel Hirscher kun centimetere unna å bli truffet av en stor kameradrone som plutselig falt ned fra himmelen.

– Akkurat den dronen var litt spesielt. Det har de nå skjønt at ikke var en spesielt god idè, avslutter Jagge.

Den gang endte slalåmrennet med seier til Henrik Kristoffersen. Hirscher var på sin side lyn forbannet.

– Jeg er skikkelig forbanna. På den andre siden er jeg bare glad for at jeg unngikk katastrofe. Det var en tidlig julegave, for å si det på den måten, sa Hirscher til TV 2 i fjor.

PS! Henrik Kristoffersen ble Norges bestemann på en åttendeplass. Kjetil Jansrud kjørte ut i andreomgang. Kilde endte til slutt på en 23.-plass.