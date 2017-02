Jansrud to hundredeler fra bronse: – Endel folk som henger med som vanligvis ikke gjør det

ST. MORITZ (VG) Det ble et populært sveitsisk hjemmegull i St. Moritz. Men Kjetil Jansrud (31) tror han kunne utfordret Beat Feuz (30) om været hadde vært likt – eller han hadde startet litt senere.

– Det gidder jeg ikke svare på, smiler Jansrud når det første spørsmålet han møter i målområdet er om det var rettferdige forhold i VMs utforkonkurranse, utsatt et drøyt døgn fra lørdag.

– Det er vanskelig å analysere. Hvis du ser rennet som helhet, ser det ut til å bli raskere og raskere. Og vi har endel folk som henger med her som vanligvis ikke henger med, beskriver Norges beste fartsalpinist.

Han var iallfall klar på at de antatt beste som startet først – som nier Peter Fill (høyest ranket i utfor), 13.-plasserte Dominik Paris (vant Kitzbühel-utforen) og Adrien Theaux på 27. plass hadde dårligere forutsetninger enn de som startet senere i det som på alpinspråket tysk kalles «Die Königsdisziplin» – kongedisiplinen.

– For å si det sånn, jeg tror det var på vei mot å bli lettere da jeg kjørte. Forskjellen på fastigheten på snøen når det ligger tåke, kontra når sola begynner å varme opp snøen og sporet, den forskjellen er betydelig, sier Jansrud.

Like kjapp som Küng



Han og den regjerende mesteren Patrik Küng fra Sveits delte ledertiden frem til enda en sveitser feide ned bakken. Den vesle, kompakte hjemmefavoritten Beat Feuz (fylte 30 lørdag) sto denne gangen imot alt presset som kanskje var med å felle ham i super-G onsdag.

Vinneren derfra, veteranen Erik Guay (36) kjørte inn til sølv før østerrikske Max Franz ubarmhjertig skjøv Jansrud/Küng ned fra seierspallen. Med to hundredelers margin.

Det er en «halv Tommy Moe» – dagen før 23-årsdagen for da amerikaneren stjal utforgullet fra Kjetil André Aamodt under Lillehammer-OL med fire hundredeler.

– Samme om det er en hel eller halv Tommy Moe når det er fjerdeplassen. Sånn er det bare, sier Jansrud, smiler til referansen – og beskriver det å falle utenfor pallen som «ekstremt surt».

JUBEL: Kjetil Jansrud strekker begge hendene i været etter å ha kommet i mål til foreløpig ledelse. Foto: Ruben Sprich , Reuters

Planen på forhånd var å velge enten startnummer 7 eller 9 – og han presiserte dagen før at det ikke var noen vits på å gamble ved å velge et senere. Dagen derpå gjentar han at det aldri var aktuelt å gamble alt på å kjøre senere.

– I dag skulle det være overskyet og kaldt, overskyet. Da er det som regel raskere å starte tidlig, når snøen er kald etter natten. Men i dag var det helt klart en fordel å starte senere, begrunner 31-åringen fra Vinstra.

Før Feuz, Guay og Franz hadde kjørt, ga Jansrud løyperapport til Aleksander Aamodt Kilde på toppen. Da lå han fortsatt an til VM-gull, men han snakket til Kilde som om lagkameraten like gjerne kunne hente hjem gullet.

– Her har du alle muligheter, var blant meldingene Jansrud ga til lagkameraten.

Feuz-jubel etter vanvittig spennning

Etter Lara Guts mesterskap-exit etter skade, var alle sveitsiske forventninger knyttet til Beat Feuz og Patrick Kueng.

Med tredjeplass i Garmisch for to uker siden som bestenotering denne sesongen, hadde Feuz prikket inn storformen til riktig tid.

Sveitseren stod på toppen med visshet om at landsmannen Kueng og Jansrud delte ledelsen i mål, men 30-åringen kunne juble med hjemmepublikum i målområdet etter en fantastisk utfor.

– Han er jo et hav foran, kommenterte Andreas Toft for NRK, mens Feuz kikket opp på resultatlisten.

Der kunne han se grønne tall - 39 hundredeler foran Jansrud og Kueng.

Senere stupte super-G-vinner Erik Guay inn til nest beste tid, og dyttet duoen ned på delt bronseplass.

Så ble Jansrud dyttet ut av pallen av Max Franz, som snek seg inn to hundredeler foran Kueng og 30-åringen fra Vinstra.

– Det var kjipt det. Jeg syns egentlig jeg kjørte så bra som jeg kunne ha gjort. Jeg kunne ha jaget mer på noen småsteder, men jeg gjorde som jeg har gjort de gangene det har gått veldig bra, sa Jansrud til statskanalen, som la til at han trodde tiden hans skulle «holde ganske langt» i kampen om medalje.

Dermed er det andre gang i VM at hundredelene ikke er på Norges side, etter at Aamodt Kilde var tre hundredeler unna bronse i super-G.

Kilde endte som nummer seks, 12 hundredeler bak pallplass.

SEIER: Beat Feuz sikret VM-gull på hjemmebane i St. Moritz. Foto: Aleandra Wey , AP

Delte ledelsen

Jansrud så lenge ut til å ha leverte et løp verdt VM-medalje i utforen i St. Moritz. 30-åringen tok ledelsen fra startnummer ni på tiden 1:39.30. På startnummeret bak fulgte Patrick Kueng.

33-åringen hadde hjemmepublikum i ryggen i Sveits, og lå hele veien nedover utforløypen like bak Jansrud, men med en god avslutning sørget Kueng for en dramatisk VM-utfor.

Sveitseren klokket inn på nøyaktig samme tid som Jansrud, og de to delte ledelsen etter at ti løpere var kommet i mål.

Men tre mann snek seg inn foran duoen, og forhindret at et mesterskapsgull ble delt i alpint for første gang siden VM i 1999.

PS! Aksel Lund Svindal er den eneste nordmannen som har mesterskapsgull i utfor. Den skadde alpinkongen fra Romerike vant VM-gull i 2007 og 2013.