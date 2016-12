Jansrud tangerte legende: – Rått å bli nevnt i samme ordelag

Kjetil Jansrud (31) slo knock out på konkurrentene og tok sin tredje super-G-seier av tre mulige denne sesongen etter fantomløpet i Santa Caterina.

Det gjør han naturligvis til den store super-G-kongen denne sesongen. Tre seire på de tre første rennene i denne øvelsen har ingen klart siden Hermann Maier – alpinisten med nest flest verdenscupseire i historien, ifølge statistikksiden Gracenote Olympic. Østerrikeren gjennomførte bragden i 1997/1998- og 1999/2000-sesongen.



– Jeg har aldri vært så opptatt av sånne rekorder. Jeg blomstret kanskje litt sent også, så jeg har aldri hatt det så mye i bakhodet. Men samtidig er det ganske rått å bli nevnt i samme ordelag som Maier, selv om jeg ikke kan sammenligne min karriere med hans. Det er kult å ha gjort noe han har gjort. Han er en legende. Jeg må bare være ydmyk og håpe dette fortsetter, sier Jansrud til VG.

Personlig seier



SUPER-G-KONGEN: Kjetil Jansrud, her etter målgang i Santa Caterina i dag. Foto: Marco Trovati , AP

Foruten super-G har Jansrud nå fire seire (én også i utfor) av totalt fem fartsstarter denne sesongen. 31-åringen tangerer også alpinglegenden Lasse Kjus i antall verdenscupseire. Kjus har 18, mens Jansrud hadde 17 før dagen i dag.



– Det er en deilig dag. Det er nydelig å vinne. Egentlig er det litt overraskende at jeg lykkes i en trasé jeg ikke har gjort det så bra tidligere. I utfor har det ikke kjentes så komfortabelt ut. Det var bedre å kjøre super-G her. Det er forløsende og deilig å starte denne uken med seier, sier Jansrud til VG, som samtidig benyttet anledningen til å rose lagkameratene Aamodt Kilde (nummer fire i dag) og Adrian Smiseth Sejersted (nummer åtte).

Jansrud sier stemningen i det norske fartslaget er «helt magisk bra».

– Men i savner Aksel her (Svindal restituerer og trener for å være forsiktig med sitt nylig opererte kne, red.adnm.). Han er en viktig bidragsyter sosialt og i bakken. Det er aldri deilig å dra et sted hvor det mangler en. Jeg tror uansett det var et fornuftig valg. Du står heller over i Caterina enn Wengen og Kitzbühel, sier Jansrud.

Sjanseløse konkurrenter



Med startnummer syv satte Vinstra-gutten utfor. Han kjørte kattemykt ned den tøffe løypa tirsdag formiddag og gjorde omtrent ikke feil.

Jansrud var i føringen alt fra første mellomtid, og da han føk over målstreken var han hele 65 hundredeler foran italienske Dominik Paris.

Konkurrent etter konkurrent måtte gi tapt. Bare Hannes Reichelt og Paris var i nærheten. Østerrikske Reichelt havnet 60 hundredeler bak. Paris' tid holdt til tredje. Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fire, 99 hundredeler bak landsmannen som vant overlegent.

Har herjet så langt

De norske fartsalpinistene er nesten i ferd med å kaste en skygge over den voldsomme dominansen fra i fjor. Selv om de har kjørt færre renn enn på samme tid i 2015 står Jansrud, Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde med en imponerende liste resultater så langt.

Den første verdenscuphelgen i Val d'Isere var det Jansrud som gikk til topps i både utfor og super-G. Svindal noterte seg for en andre- og en tredjeplass den helgen.

I Val Gardena snaue to uker senere stod Jansrud nok en gang øverst på pallen i super-G. Kilde tok andreplassen.

Men da de to heltene fra dagen før «sviktet» i den påfølgende utforen, tok Svindal ansvar og ble nummer to.

Det betyr en voldsom norsk dominans så langt i årets verdenscup, og Jansrud fortsatte den elleville rekken sterke resultater idag. I morgen er det utfor som står på programmet i Santa Caterina.

PS: Aksel Lund Svindal stiller ikke i Italia på grunn av belastningen mot kneet han har slitt med. Han trener og restituerer istedet frem til verdenscuprennene i januar.

Resultatliste super-G i Santa Caterina:

1. Kjetil Jansrud 1:30.88

2. Hannes Reichelt +0,60

3. Dominik Paris +0,65

4. Aleksander Aamodt Kilde +0,99

5. Josef Ferstl +1,24

5. Max Franz +1,24

7. Mauro Caviezel +1,41

8. Adrian Smiseth Sejersted +1,44

9. Vincent Kriechmayr ++1,45

10. Beat Feuz +1,51