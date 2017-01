Jansrud sikker på at Svindal gjør nytt topp-comeback og stiller i OL

KITZBÜHEL (VG) Etter meniskoperasjonen må Aksel Lund Svindal (34) gjennom sin tredje opptreningsperiode på under tre år. Kjetil Jansrud (31) garanterer at lagkameraten kjører i OL neste år.

– Ja, hundre prosent. Med mindre det skjer noe nytt; uten tvil. At han kjører igjen er jeg helt sikker på, fastslår Kjetil Jansrud overfor VG.

I Wengen forrige helg (der Lauberhorn-utforen ble avlyst) bestemte Svindal seg for å reise hjem og undersøke kneplagene han har slitt med siden Val Gardena-helgen i desember.

Hans spektakulære comeback, der han har gått fra korsbåndsskaden fra Kitzbühel for nøyaktig ett år siden til å gjenerobre topplasseringer denne vinteren, ble dermed avbrutt. Istedet måtte det foretas et nytt inngrep i skistjernens skadede kne.

– En stor avgjørelse



– Det var en stor avgjørelse. Å reise hjem fra et potensielt renn for å sjekke opp noe han ikke visste var galt. Det er mer voksent enn å prøve og prøve. Det var en befrielse for ham å se at det var noe feil – og at det er blitt fikset. Det gir mye motivasjon, tror Jansrud, som selv har hatt perioder borte fra alpinsirkuset på grunn av skader.

Denne sesongen har Jansrud derimot vært i toppslag. 31-åringen har vunnet samtlige tre super-G-renn som er blitt arrangert og ett av to utfor i en avlysningspreget alpinvinter.

Den olympiske mesteren fra Sotsji er helt sikker på at den tre år eldre lagkameraten står sammen med ham på startstreken i Pyongchang om 13 måneder – som medaljekandidat.

– Hva med VM i Åre i 2019?

– Godt spørsmål. Der er jeg ikke like skråsikker. Det avhenger hva som skjer fra og med i dag og til og med februar neste år, svarer Jansrud og lister opp tre ting for at Svindal forblir alpinist til og med sesongen etter den neste.

– Reisebelastningen. Om han har lyst til å reise jordkloden rundt på 45F. Så handler det om hvor hyggelig det er på laget, stemningen der og at det fortsatt er verdifullt for ham. Det håper jeg jo han synes. Også er det resultatene, sier Kjetil Jansrud.

Målet: Tilbake på ski 1. september



Landslagssjef Christian Mitter beskriver Aksel Lund Svindals fravær som at alpinlaget mangler en utøver og en lagkamerat i verdensklasse.

– Det er ganske tungt. Alle vil savne ham, på alle fronter. Dessverre har vi litt erfaring med det. Det er synd, sier Mitter, som også er trygg på at Aksel Lund Svindal kommer tilbake.

– Vi prøver å tilrettelegge og tilpasse alt, så han kan være tilbake igjen til OL. Med den riktig planlegging og alt går etter planen medisinsk, kan han være tilbake på trening 1. september med et ordentlig kne og kjøre på ski, sier landslagssjefen.