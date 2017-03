Jansrud rotet bort utfor-kula

Kjetil Jansrud (31) tapte kampen om verdenscup-kula i utfor i et vanvittig drama i Aspen onsdag ettermiddag.

Jansrud ledet utforcupen før onsdagens siste renn. Men han rotet bort sammenlagt-triumfen.

– Jeg kjører bra, men det er så mange andre som takler bakken bedre, sa Jansrud til NRK etter å ha blitt nummer 11 i rennet. Dermed blir han nummer to i utfor-cupen.

Peter Fill var den eneste som kunne slå nordmannen. Begge kjørte tidlig i rennet, og italieneren var klart best av de to. Fill endte 23 poeng foran Jansrud.

– Det er bare sånn det er, dessverre, sa Jansrud selv til NRK.

– Det er litt vanskelig å forklare, men denne uken har jeg ikke klart å kjøre det jeg kan.

Fill kjørte inn til 2. plass, noe som ga 80 poeng. Hvis én skiløper hadde kommet foran italieneren og skjøvet ham ned til 3.plass, hadde Jansrud vunnet verdenscupen. Men den løperen kom aldri.

– Kjetil ville veldig mye, men det ble kanskje litt hardt, sa NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

– Det kan være noe med utstyret. Han taper mye på toppen, sa en annen NRK-ekspert, Lars Elton Myhre.

– Jeg er veldig nervøs, for om bare én løper er raskere enn meg, så endrer det på alt, sa Fill under NRK-sendingen.

Peter Fill vinner utforcupen uten å vinne et eneste enkeltrenn. Marc Girardelli var den siste som gjorde det – for over 20 år siden.

Alle de beste utforkjørerne hadde valgt tidlige startnumre, fordi det ble mykere og mykere etter hvert.

Dominik Paris kjørte med start nummer én og vant. Jansrud hadde førstevalget og tok start nummer fem. Fill kjørte som nummer tre.

– Det er såpass varmt nå at ingen tar de to guttene, sa Jansrud i NRK-intervjuet. Han snakket altså om Paris og Fill, som tok de to første plassene.

Aleksander Aamodt Kilde slet underveis, hadde en bra avslutning av sitt løp, men endte sju tideler bak Paris.

Foreløpige resultater:

1. Dominik Paris, Italia

2. Peter Fill, Italia +0,08.

3. Carlo Janka, Sveits +0.18.

4. Manuel Osborne-Paradis, Canada +0.25.

5. Adrien Theaux, Frankrike +0.29.

6. Erik Guay, USA +0.31.

6. Andreas Sander, Tyskland +0,31.

8. Matthias Mayer, Østerrike +0.32.

9. Vincent Kriechmayr, Østerrike +0.52.

10. Johan Clarey, Frankrike +0.53.

11. Kjetil Jansrud, Norge +0.54.

12. Aleksander Aamodt Kilde, Norge +0.70.