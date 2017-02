Jansrud om «super-G-forbannelsen»: – Tror nok det er litt tilfeldigheter

ST. MORITZ/OSLO (VG) super-G har vært en paradegren for norske herrealpinister i OL. Men i VM fortsatte forbannelsen da Kjetil Jansrud ble snytt for gull, og Aleksander Aamodt Kilde (24) for bronse.

– For min del er det første medalje i super-G. Sånn sett føles det ikke som en forbannelse. Vi har vel vunnet de fem siste kulene (super-G sammenlagt). Men det er noe med det å lykkes den dagen. Det er litt rart, sier Jansrud til VG en times tid etter at Erik Guay hadde kjørt inn og tatt et overraskende gull.

Det er ti år siden kanadieren vant et super-G-renn i verdenscupen, men i VM-løypa i St. Moritz fikk han full klaff og knuste Jansrud med 45 hundredeler. Typisk nok – hvis man ser historisk på de norske VM-resultatene i øvelsen.

– Det blir en overdrivelse å kalle det en forbannelse, synes jeg. Men det er jo litt typisk at det ikke går helt veien i VM. Det så bra ut i dag før Guay kom, og det var en løype som passet ham helt perfekt, sier Aamodt, NRKs ekspert i VM, til VG.

– Nå har jo Aksel gått glipp av de to siste verdensmesterskapene på grunn av skader. At vi har to stykker på medaljeplass veldig lenge i dag er mer gledelig enn en forbannelse, sier Aamodt.

OL-KONGEN I SUPER-G: Kjetil André Aamodt jubiler etter at OL-gullet i Torino er sikret. Til sammen har han tre OL-gull i super-G. Han tok ett VM-gull i samme øvelse. Foto: Line Møller , VG

Men forbannelse eller ei. Etter at Lasse Kjus delte gullet med Hermann Maier i 1999, så har det gått tungt i VM-sammenheng. På ni forsøk har det blitt null gull, og i tillegg til Jansruds sølv dag har det «bare» blitt to bronsemedaljer – til Aksel Lund Svindal i 2009 og 2013.

I samme periode har Norge tatt fire strake OL-gull i den samme øvelsen. Kjetil André Aamodt gikk til topps i 2002 og 2006, Lund Svindal i 2010 og Jansrud kom tilbake fra alvorlig skade med OL-gull i Sotsji i 2014.

Siden super-G ble en OL-øvelse i 1988 har Norge tatt fem av åtte gull – Aamodt vant nemlig også i 1992.

– Jeg tror nok det er litt tilfeldigheter. Det hadde ikke vært så kult å ta alle super-G-gullene i VM og ingen i OL. Det er vanskelig å ta rent bord. Men det er interessant at det er slik, og rent analytisk vet jeg ikke hvorfor, sier Jansrud som tross alt gledet seg over sølvmedaljen.

Det til tross for at landsmann Aleksander Aamodt Kilde ble skjøvet ned fra pallen av en annen kanadier. Manuel Osborne-Paradis, 33 år i dag, kjørte ned fra startnummer 26 og kom seg inn på resultatlisten seks hundredeler foran Kilde som måtte ta til takke med en fjerdeplass.

– Det hadde vært utrolig gøy med gull i dag, men vi må ikke glemme at før 1991 hadde ikke norske herrealpinister tatt en eneste mesterskapsmedalje siden Stein Eriksen vant i VM i 1954. Vi har jo hatt det fint med 21 strake mesterskap med medaljer siden da, sier Aamodt og ler.

PS! I VM 1991 i østerrikske Saalbach-Hinterglemm tok Ole Kristian Furuseth bronse i slalåm, og Aamodt sølv i super-G. Eriksen vant slalåm, storslalåm og kombinasjon i Åre 37 år tidligere.

VM-resultater, super-G i St. Moritz:

1) Erik Guay, Canada 1.25,38, 2) Kjetil Jansrud, Norge 0,45 sek. bak, 3) Manuel Osborne-Paradis, Canada 0,51, 4) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 0,54, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 0,88, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 0,90, 7) Andreas Sander, Tyskland 0,97, 8) Carlo Janka, Sveits 0,99, 9) Dominik Paris, Italia 1,02, 10) Hannes Reichelt, Østerrike 1,09. Øvrig norsk: 25) Bjørnar Neteland 2,80.