Jansrud om forskjellen fra Vail-VM: – Den er veldig stor

ST. MORITZ (VG) Til forrige VM kom han med maks press og greide ikke innfri i fartsdisiplinene. Med sølvet i super-G blir inngangen til utforen en helt annen for Kjetil Jansrud (31).

– Den er veldig stor, beskrev han overfor VG tidligere i uken om forskjellen av å kunne gå inn i utforrennet med allerede å ha tatt en VM-medalje.

– Slik det var i Vail; da var det å komme inn der og gjøre noe helt spesielt. Nå er det på plass. Jeg er veldig motivert for å kjøre veldig fort i utforen, fortsetter Jansrud.

VG Live: Vi følger utfor for kvinner og menn her!

Han var verdens beste fartsløper i 2014/15-sesongen og tok begge glasskulene i sammenlagtcupene i utfor og super-G. Han dro rett fra den minneverdige Kitzbühel-triumfen i januar til amerikansk jord for å forberede seg på et optimalt VM.

Det ble snakket om at han kunne bli den første siden Bode Miller ti år tidligere som var i stand til å gjøre en svært sjelden dobbel; gull i både utfor og super-G i samme mesterskap. Slik ble det aldri.

Leste du? Jansrud må isoleres før utforen

Kjører tidligere



Men med karrierens første VM-medalje i fart sikret tidligere i uken, går Kjetil Jansrud inn i søndagens planlagte utfor med en gullplan basert på værmeldingen.

Han gikk fra startnummer 19 i det som ble lørdagens utsatte utforrenn til å kjøre fra nummer 9 søndag (nytt for sesongen er at de best rankede velger – tidligere var det trekning).

– Fra fredag til lørdag var det snøfall. Jo flere som får kjørt på det, jo raskere blir forholdene. Søndag er det ikke noe nedbør, men det skal være overskyet. Å prøve å gamble på sikt eller sånne ting, blir vanskelig. Like greit å kjøre tidlig, begrunner Jansrud overfor norske medier.

Artikkelen fortsetter under bildet!

I SØKELYSET: Fans og medier fikk et kjapt glimt av Kjetil Jansrud lørdag kveld – før han skulle sette seg på hotellrommet og se favorittlaget Liverpool slå Tottenham. Her intervjues han av NRK, mens kommunikasjonssjef Espen Graff er tilhører. Foto: , Øyvind Herrebrøden

Sveitsernes fartshåp Beat Feuz og Østerrikes beste utforkjører Hannes Reichelt starter bak Jansrud på 13 og 15. Peter Fill, verdens beste utforkjører ifølge rankingen (uten rennseirer i år), starter på 7.

Aleksander Aamodt Kilde kjører fra startnummer 20 søndag. Han innrømmer at sjansene for hans egen del var større i onsdagens super-G.

Der var han tre hundredeler fra sin første mesterskapsmedalje. Men kanadieren Manuel Osborne-Paradis snek seg inn foran den råsterke nordmannen. Tre hundredelers skille i den 1920 meter lange løypen tilsvarer 67 centimeter...

– For meg var nok Super-G var toppen. Det følte jeg gikk etter forventning – og bra etter mine forventninger. I utfor er jeg veldig, veldig fornøyd med topp fem. Også topp 10 tar jeg imot. Jeg er i en læringsprosess i utfor, mener Aleksander Aamodt Kilde.

PS! Det er overskyet i St. Moritz søndag. Kvinneutforen skal gå etter planen 11.15, mens herrene starter 13.30. På formiddagen tilsier været at det kan bli nye utsettelser før de to gjeveste fartsøvelsene blir gjennomført.