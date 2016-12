Kjetil Jansrud (31) klarte ikke helt å følge opp fjorårsseieren, men tar med seg ny pallplass og verdifulle verdenscuppoeng etter parallell-storslalåmrennet i Alta Badia.

– Jeg kastet bort finaleplassen ved å gjøre en taktisk feil. Jeg ble litt stressa av Janka, og det pleier jeg ikke å bli. Jeg gikk litt tett på hoppet, og jeg visste at det ikke kom til å gå bra, sier Kjetil Jansrud til NRK.

Nordmannen så ut som en favoritt som kunne kopiere triumfen for ett år siden da han var fullstendig overlegen mot italienske Roberto Nani i 16-delsfinalen (to omganger) og franske Steve Missillier kvartfinalen. I semifinalen møtte han Carlo Janka fra Sveits og kom for én gangs skyld skjevt ut fra løypas eneste hopp i den hyperkorte parallellstorslalåmen.

Da forsvant Jansrud ut. Det samme gjorde nordmannen Leif Kristian Haugen – og dermed ble det et helnorsk oppgjør i «treerfinalen» om å komme på pallen sammen med Janka og overraskelsen Cyprien Sarrazin (vinner – tross stavmist i finalen).

Der viste Jansrud seg bedre enn lagkameraten, men 29 år gamle Haugen gjorde uansett sin beste verdenscupplassering i karrieren med fjerdeplassen.

– Det er kjedelig at det ikke ble pallen, men det er den beste verdenscupplasseringen min noensinne, sier Haugen til NRK.

– Det er litt blandede følelser. Han fortjener å være på pallen, men samtidig gir man ikke bort noe, sier Jansrud.

Henrik Kristoffersen ble nummer ti.

Dette er verdenscupens eneste parallell-storslalåmrenn – og ble arrangert for andre gang. De norske alpinistene har dermed hatt en god helg i Italia: Fredag vant Jansrud super-G foran Aleksander Aamodt Kilde, lørdag ble Aksel Lund Svindal nummer to i utfor.

Husker du? Kristoffersen skeptisk til disiplinen