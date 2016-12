Jansrud med gledesutbrudd etter Kildes fantomomgang

Aleksander Aamodt Kilde (24) kjørte en glimrende super-G, og leder dagens superkombinasjon. Men teknikk-kongen Marcel Hirscher er skummelt nærme før slalåmdelen.

«Om du slår opp i ordboka under «villbass» står det Aleksander Kilde. For en maskin», skriver Kjetil Jansrud på Twitter etter at de to nordmennene har gjennomført super-G-delen av dagen superkombinasjon.

VG LIVE: Følg slalåmdelen her fra klokken 14.00!

Jansrud lyktes ikke helt selv nedover den italienske løypa i dag, men bak ham kom Kilde. Han klinket til med et aldeles strålende renn, og parkerte tidene til franske Alexis Pinterault nedover bakken.

Vel i mål var nordmannen hele 84 hundredeler foran Pinterault, og Kilde har skaffet seg et meget godt utgangspunkt foran slalåmdelen.

Sterk førjulsvinter



Aleksander Aamodt Kilde har vist god form i vinter, og det er bare noen uker siden han sto sammen med Jansrud på seierspallen i nettopp super-G. Da skilte kun seks hundredeler mellom de to nordmennene, som ble nummer en og to i rennet i Val Gardena.

For to dager siden var Kilde i nærheten igjen - Jansrud vant super-G-rennet i Santa Caterina, mens Kilde ble nummer fire.

I dag var det Kilde som trakk det lengste fartsstrået. Slalåmdelen starter klokken 14.00, og 24-åringen har altså 79 hundredeler å gå på.

– Dette lover bra for de kommende super-G-rennene. Vi visste han var rå der, så sånn sett er det ingen overraskelse - men det er godt å se han viser det i dag, sier NRKs ekspert Bjarne Solbakken.

Godt utgangspunkt



Kilde fikk et langt opphold ved lederplass i dag. Til slutt var det i grunnen kun Christof Innerhofer som kunne true Kildes ledelse, men like før målseilet kjørte han i en port, og dermed var dagens kombi over for italieneren.

På startnummer 31 kom teknikk-kongen Marcel Hirscher. Så sterk som han er i slalåmdelen ville Kilde trenge en god margin til østerrikeren, og Hirscher kjørte skummelt sterkt. I mål var han foran Pinterault, og bare 79 hundredeler bak Kilde.

Det betyr at det blir beintøft for den norske 24-åringen å holde både Pinterault og Hirscher bak seg i slalåmdelen.

Slalåmløypen i dag skal for øvrig settes av en norsk trener, noe som antakelig kan være en fordel for Kilde. Jansrud har også en god pallsjanse fra sin femteplass.

PS! Slalåmrennet starter klokken 14.00, og du kan følge det LIVE her hos VG.