Jansrud ligger an til VM-sølv – pallen glapp for Kilde

ST. MORITZ/OSLO (VG) Kjetil Jansrud (31) så ut til å slå knockout på alle i Super G-konkurransen. Bare Aleksander Aamodt Kilde (24) ga ham konkurranse - helt til kanadiske Erik Guay (35) og Manuel Osborne-Paradis (33) ødela.

– Vi er ikke blitt så fine på det at vi ikke kan glede oss over to medaljer. Vi kjører for gullet. Når jeg kommer inn med min oppladning, så er jeg fornøyd. Når det er 45 hundredeler så utklasser Erik Guay oss jo. Hvis dette står seg, så er det fantastisk, sa Jansrud til NRK etter at 20 løpere hadde kjørt.

VG Direkte: Sjekk utviklingen i rennet nå!

Jansrud har slitt med en forskjølelse i forkant av mesterskapet, men det syntes ikke på kjøringen selv om han hostet voldsomt under intervjuet.

– Det har ikke vært en optimal oppladning. Men vi klager ikke - det kler oss ikke, sa Jansrud.

Slik det ser ut nå blir det norsk sølv og fjerdeplass - men det er fotsatt løpere igjen. VG oppdaterer saken.

Fra startnummer 26 kom det en liten bombe da Manuel Osborne-Paradis suste ned til tredjeplass på sin 33-årsdag. Han var seks hundredeler bak Jansrud, og tre foran Kilde som dermed ble skjøvet ned til en sur fjerdeplass.

– Forferdelig! Uff - vi satt sammen og så det, og han ble jo fryktelig skuffet. Det var en kalddusj for oss, sa Jansrud til NRK etter at lagkameraten mistet medaljen.

– Det er vanskelig for meg å være skuffet, men vi lå an til to medaljer og det er dobbelt så bra. Akkurat nå føler jeg veldig med Aleksander, sa den norske alpintstjernen.

Jansrud overlegen i åpningen



RETT BAK JANSRUD: Aleksander Aamodt Kilde var bare ni hundredeler bak Kjetil Jansrud i mål, og lå lenge an til bronsemedalje. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fra startnummer ni suste 31-åringen i mål til klar ledelse foran Vincent Kriechmayr fra Østerrike. 43 hundredeler var Jansrud foran i mål etter å ha ledet hele veien. Og nordmannen skilte seg voldsomt ut etter at Kriechmayr bare var to hundredeler foran franske Alexis Pinturault og ni hundredeler foran tyske Andreas Sander.

– Kjetil har kjørt fantastisk, kloke linjevalg hele veien og veldig lite å utsette, oppsummerte NRK-ekspert Kjetil Andre Aamodt.

Les også: Her er Aamodts tips foran alpin-VM

– Det er helt magiske forhold! rapporterte Jansrud til landsmann Aleksander Aamodt Kilde som kjørte med startnummer 13.

Kilde vartet opp meg glimrende kjøring på toppen, og hadde en liten ledelse ned til Jansrud de tre første passeringene. Så tapte han litt i bunnen, og kom inn ni hundredeler bak.

Dermed er var det et øyeblikk dobbelt norsk. Det varte ikke lenge, for med startnummer 14 hadde kanadiske Erik Guay virkelig dagen. 35-åringen kjørte fantastisk på toppen, og i det siste partiet, og kom i mål hele 45 hundredeler foran Jansrud.

– Jeg føler jeg gjorde det jeg kunne. Gjorde et par småfeil, men det kostet meg ikke så mye. Så kom han Erik Guay, men sånn er det bare, sa Aamodt Kilde til NRK før han ble skjøvet ned fra pallen av Osborne-Paradis.

PS! Jansrud har hatt store problemer i VM tidligere i karrieren. Han har startet 13 VM-renn, og bare kommet til mål i seks av dem. I VM i Beaver Creek for to år siden tok han sølv i kombinasjon - hans eneste VM-medalje før dagens konkurranse. Kilde hadde 8. plass som sin beste plassering i VM før dagens renn.