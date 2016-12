Jansrud kjørte inn 180.000 «ekstrakroner» i Italia – spanderer fest på støtteapparatet

Med seieren i super-G og pallplassen i parallell-storslalåm gikk Kjetil Jansrud (31) samtidig til topps på en «ekstraranking» fra alpinhelgen i Italia. Verdi: Over 180.000 norske kroner.

Nå har Jansrud bestemt at pengene – som kommer i tillegg til den ordinære prisutbetalingen fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) – skal gå til å gjøre stas på alpinistenes støtteapparat etter sesongen.

Nytt for året i de tradisjonsrike rennene i Italia var nemlig en lokal utdeling kalt «South Tyrol Ski Trophy», en egen rangeringsliste for de fire rennene fra fredag til mandag. Det for å utmerke den jevneste alpinisten som takler både fart og tekniske øvelser.

Da Jansrud sikret tredjeplass i parallellstorslalåm – hans 37. pallplass i verdenscupen – ble han beste alpinist de fire rennene sammenlagt. Det ga altså en bonusutbetaling på 20.000 Euro, drøyt 180.000 norske kroner.

Fartskongen etter sesongstarten: – Har ambisiøse planer

– Begynte som en løs spøk



– Det begynte som en løs spøk da vi fikk vite at det var en ekstra sammenlagtpremie. Jeg var kjapt frempå med å mene at støtteapparatet og trenerne våre fortjener en skikkelig sesongavslutning da ingen av oss virkelig får tid til å nyte seirer og gode resultater gjennom sesongen. Utøverne får jo ofte heder og ære, mens trenerne som jobber 24 timer i døgnet ofte står i bakgrunnen, begrunner Kjetil Jansrud til VG.

– Det blir en ok fest for 180.000 kroner?

– Det blir nok kanskje voldsomt å svi av hele den summen, men det er nesten trenerne som får lov til å bestemme nå, ler Jansrud.

Før den avsluttende disiplinen parallellstorslalåm mandag skilte bare to poeng mellom Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde (nummer to i Super-G bak Jansrud) om «Sør-Tirol-trofeet». Alt tydet på at en av de to kom til å vinne, og det var da duoen snakket om at vinneren skulle bruke gevinsten på hele laget.

Inn i idrettspolitikken: Mener Olympiatoppen bør fristilles

– En raus type



– Dette er bare en idé vi har luftet og noe Kjetil kom på, men planen er å ta det som en liten «touchdown» etter sesongen. For å markere avslutningen på en sesong og starten på den nye. Det blir ikke en veldig offisiell greie, men er noe vi ikke har gjort før, forteller Aleksander Aamodt Kilde – som lover at han også skal bidra til festen dersom det trengs.

– I og med at jeg nå vant denne, må jeg nesten være tro til det jeg sa. Premien blir også for trenerne sine koner og kjærester som ser lite til sine i løpet av en sesong, fortsetter Jansrud.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste sier følgende om gesten fra 31-åringen.

– Kjetil er en raus type som ser de rundt seg, billedlegger Ryste om mannen som ble utpekt til «Årets forbilde» under Idrettsgallaen i januar.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FARTSFEST PÅ JANSRUDs REGNING: Etter dobbelttriumfen til Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal i Val d'Isère tidligere i desember tok alpinistenes støtteapparat jubelbilde sammen: Bak fra venstre sportssjef Claus Ryste, Jansrud, Svindal, fysisk trener Lars Mæland og manuellterapeut Åsmund Andersen. Foran fra venstre landslagssjef Christian Mitter og trenerne Jon Børre Lien, Fabien Mazuir og Reto Nydegger. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

På spørsmål fra VG avviser for øvrig Jansrud at dette er et slags «motsvar» til slalåmkjører Henrik Kristoffersen, som gjennom sitt Red Bull-søksmål mot Skiforbundet har pekt på sitt behov for å «toppe» støtteapparatet Norges Skiforbund tilbyr sine alpinister.

– Nei, på ingen måte relatert til det han sier. Vi har alltid vært tydelige på at støtteapparatet vårt er det beste i verden – noe resultatene også har vist gjennom flere år. For meg og laget er det viktig å få frem jobben de gjør, og da er en fest dem vel unt, sier Kjetil Jansrud.

Husker du dominansen? Trippel norsk i super-G-cupen

Flere romjulsrenn



Verdens beste fartskjører akkurat nå er hjemom i Norge på en kort juleferie og skal feire lille julaften hjemme på Vinstra. Men allerede julaften reiser han nedover til Mellom-Europa igjen. Selve kvelden tilbringer han faktisk sammen med Aksel Lund Svindal og hans familie.

Mens lagkompis Aleksander Aamodt Kilde får familien på besøk til julefeiring i Italia nær Santa Caterina, der verdenscuprennene starter igjen med super-G allerede 27. desember.

Der stiller Jansrud og Kilde garantert på startstreken. Mens landslagsledelsen og Aksel Lund Svindal vil ta en avgjørelse denne uken på om den litt skadeutsatte veteranen blant de norske alpinistene gjør det samme – dagen etter han har fylt 34 år.