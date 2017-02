Jansrud isoleres før utforen: Må være asosial

ST. MORITZ (VG) Denne kakefesten avsluttet en åtte timers sølvmaraton som egentlig ikke passet Kjetil Jansruds virusplagede form. Nå blir det ensomme måltider, begrensninger, nesespray og unngå mest mulig kald luft for å forvandle sølv i super-G til gull i utfor.

Sykdommen som kom søndag, begrenset ham litt på mandag, føltes bedre på tirsdag, men var på sitt foreløpig verste onsdag klarte ikke hindre ham i å ta sin første VM-medalje i fart - hans femte totalt i mesterskap (1-3-1).

– Jeg hadde vært bak Guay selv om jeg hadde vært frisk i dag, sier Jansrud om den kvart norske gullvinneren, som gikk fra et rundkast i utforløypa i Garmisch-Partenkirchen for 12 dager siden til landing med VM-gullet i super-G i St. Moritz i går, en disiplin der han ikke har vunnet et renn på syv år.

Halvannet minutts arbeid ble åtte timers overtid



På å kapre gårsdagens VM-medalje i alpint brukte Jansrud bare ett minutt og 26 sekunder. Maratonen som fulgte etterpå varte i omtrent åtte timer.

Han gjennomgikk omlag 40 intervjuer (kommunikasjonssjef Espen Graffs anslag), deltok på seremonien på stadion etter at startnummer 72 hadde kjørt i mål, han stilte på bildesekvenser med en lånt medalje, var på internasjonal pressekonferanse, dopingtest, selve medaljeseremonien og besøkte sponsorpartyet til bilgiganten Audi med nye intervjuer og en sceneopptreden.

JANSRUDS MEDALJER I MESTERSKAP 1 OL-gull (super-G 2014) 1 OL-sølv (storslalåm 2010) 2 VM-sølv (kombinasjonen 2015, super-G 2017) 1 OL-bronse (utfor 2014)

Så var det en ti minutters kakefest med lagkameratene, støtteapparat, ski- og idrettsledere, sponsorer, familie og alpinvenner på utøverhotellet en spasertur unna medaljeseremonien.

Han fortsatte med opptreden på NRKs kveldssending, hadde et tre kvarters møte med lagkamerater og støtteapparat – og avsluttet med en halvtimes videoanalyse av rennet før leggetid ved 22-tiden.

Så synlig blir ikke Jansrud frem til lørdagens utforkonkurranse. Han hadde uansett enerom på hotellet, men må også spise alene de neste dagene.

Skal skjermes



Men han skal trene som normalt, både i bakken torsdag og på de to øvrige styrkeøktene som er planlagt før lørdag.

– Nå må han være veldig asosial. Det vet han godt, opplyser alpinlege Marc Jacob Strauss og innrømmer at det er «absolutt ikke optimalt» i Jansruds sykdomstilfelle å være overalt og snakke med alle som spør når han egentlig bør holde seg for seg selv.

– Samtidig er dette en del av gamet. Vi har satt noen begrensninger på det også, og han er med og planlegger hvor mye han er med på, sier alpinistenes lege og lister opp planen for å holde Jansrud i sjakk frem til lørdagens utforkonkurranse.

GODE HODER: De kjører alle på samme skimerke – og var best av alle da VM åpnet med super-G i St. Moritz. Kjetil Jansrud (til venstre), Erik Guay og Manuel Osborne-Paradis viser frem sølv, gull og bronse etter medaljeseremonien. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Nå blir det masse hvile, restitusjon, spise og drikke. Så får vi skjerme ham fra de andre så han ikke smitter noen. Så får han nesespray for å løse opp litt. Han er tett i nesen, hodet og ørene. Så hoster han mye på morgenen. Den kalde luften her i tillegg irriterer slimhinnene med en gang, diagnostiserer Strauss.

Inne på Audis etterfest innrømmer Jansrud at han er litt sliten.

– Det har gått i ett. På grunn av sykdommen koster det litt mer nå enn det gjør andre dager. Men jeg har litt rutine på det – og det er forbundet med glede, beskriver Jansrud overfor VG om åttetimersøkten.

På spørsmål fra NTB om han tar medisiner for å bli bedre, svarer Jansrud at ikke tar annet «enn litt Paracet for å holde det litt nede».

– Men det er ingen overskrift. Det er i grunnen ikke så mye å gjøre, for de som har greie på det (medisinerne), mener det er et virus. Da er det bare å vente det ut og synes synd på seg selv til det går over, sa Jansrud med glimt i øyet

Han bekrefter at det blir bord for én til måltidene fremover.

– Sånn må det være. Det blir sånn frem til utforen eller hvis jeg blir helt frisk, sier sølvvinneren til VG.

– Kan slappe litt av



Det kunne blitt én medalje til. Men akkurat som i Vail-VM for to år siden kom en kanadier - da Dustin Cook - og skjøv en nordmann ned fra bronsemedalje og til fjerdeplass.

Onsdag var det Manuel Osborne-Paradis som fratok Aleksander Aamodt Kilde hans første mesterskapsmedalje. Kanadieren unnskyldte seg i intervjusonen etterpå mens han klappet Kilde på skulderen. Men tallet var tre for Osborne-Paradis: Han fylte 33, ble nummer 3 - med 3 hundredelers margin.

– Det er sjeldent jeg blir så skuffet, innrømmer Aleksander Aamodt Kilde.

En annen Aamodt, Kjetil André, var på plass på kakefesten i går kveld. Alpinisten som har flest mesterskapsmedaljer av samtlige elsker å påpeke at Norge har tatt medalje i hvert eneste alpinmesterskap (VM/OL) siden 1991.

– Nå har Aamodt fått medaljen sin allerede etter renn én. Da kan hele den norske leiren slappe litt av. Så slipper vi å håndtere hans vrede i dagene som kommer. Det er bra. Det er det viktigste for meg, at han er fornøyd, gliser Kjetil Jansrud.