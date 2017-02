Jansrud i bedre form – gir medaljegaranti om han er foran sveitserne

ST. MORITZ (VG) Kjetil Jansrud (31) sier han allerede er bedre enn i går – og har reservekrefter på lager før onsdagens super-G i VM.

– En generell diagnose er «helt grei». Jeg begrenset farten litt i dag. Prøvde å ha litt «safety». Jeg visste ikke hvor sliten jeg kom til å bli, oppsummerer nordmannen overfor norske medier i målområdet etter utfortreningen i sol og minusgrader tirsdag formiddag.

Mandag tok Jansrud en begrenset intervjurunde med norsk og internasjonal presse etter å ha fått kjenning med en forkjølelse for å spare energi.

Men han var trygg på at han skulle kunne mobilisere kroppen for to minutters kjøring uten problemer. Det fikk han mer eller mindre bekreftet tirsdag.

– Jeg kom i mål uten å være ekstremt sliten. Det lover bra. Jeg har mye i reserve både på linjevalg og aerodynamikk. Nå håper jeg at jeg blir bedre hver dag som går, at dette var på kjøring på den dårligste formen jeg kommer til å være i her i VM, fortsetter 31-åringen fra Vinstra – på jakt etter sitt aller første VM-gull.

Været i den gamle OL-byen avgjør om han får sjansen til å kjøre for det onsdag. Hvis det blir vanskeligheter med å gjennomføre super-G, kan det istedet kjøres en ny runde med utfortrening.

– Det er alltid mye rykter om vær, føre og så videre under mesterskap. Vi får vite hva det blir nærmere lagledermøtet (sent tirsdag ettermiddag). Det er mulig å bytte, men om det blir endring, får vi se, opplyser sportssjef Claus Ryste til VG.

Sveits-dominans



For det norske fartslagets del er det slett ikke sikkert en ny treningsrunde ville vært en ulempe. Sveitsernes hjemmebanefordel kom iallfall til syne på tirsdagens trening:

Beat Feuz hadde bestetid og regjerende utforverdensmester Patrick Küng ble nummer tre. Dessuten slo Mauro Caviezel til fra sent startnummer og fikk åttende beste tid, rett foran landsmannen Carlo Janka.

Kvartetten fra klokkelandet hadde alle bedre tider enn Kjetil Jansrud. Men hvis han er bedre enn samtlige sveitsere i konkurransene i super-G og utfor, garanterer han pallplass.

– Da er sjansen for medalje 100 prosent, tror jeg. De har ligget her og trent. For hver trening vi får, kommer vi til å lukke det forspranget, sier Jansrud til VG.

– Føler du deg bedre enn i går?

– Ja. Det er litt mindre trykk i hodet, mer i halsen. Det vandrer litt. Generelt sett føler jeg meg bedre. Jeg er på bedringens vei, sier mannen med tre super-G-seirer av fire mulige i årets verdenscup.