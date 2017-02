Jansrud dropper slalåm i VM-kombi

ST. MORITZ (VG) Hverken Kjetil Jansrud (31) eller Aleksander Aamodt Kilde (24) fikk det helt til i utfordelen av VM-kombinasjonen mandag formiddag. Nå dropper en syk Jansrud slalåm-delen.

Det bekrefter alpinlandslagets lege ved 12-tiden mandag.

Både Jansrud og Kilde la igjen mye tid i midtpartiet og den franske favoritten Alexis Pinturault er ikke langt bak de norske. Jansrud fikk sjette beste tid, men hostet fryktelig etter målpassering og står altså over slalåm, som starter kl. 13.

Fra senere startnummer klemte navn som Thomas Dressen, Martin Cater og Andreas Sander seg foran nordmannen.

– Det blir for kort utfor. De beste gutta i slalåm er veldig gode skiløpere. Når de kjører bra, blir det ikke store avstanden, oppsummerer Jansrud innimellom hostekulene i målområdet.

Hirscher reagerte



Til og med teknikkjører Marcel Hirscher (27) reagerte på vanskelighetsgraden av kombiutforen.

– Den var kanskje litt lett, sier verdens beste alpinist mellom rennene.

Hirscher vurderer avstanden til forhåndsfavoritt Pinturault som muligens litt for stor. I forhold til Jansrud er han 1,62 bak. Det var disse som gjorde opp om gullet i Vail-VM for to år siden.

– Jeg fikk ikke flyten, mener Jansrud.

Tross hostingen mener nordmannen at han ikke er blitt verre, peker på at han har vært sånn hele uken – og at han denne gangen ikke fikk skikkelig tid til å roe ned etter anstrengelsen i bakken før han tok intervjurunden.

– Kjører du slalåmdelen?

– Hvis det er helseforsvarlig å kjøre, kjører jeg. Og jeg har ikke hørt noe annet. Etter anstrengelser er det helt forferdelig, sier 31-åringen til VG.

SVEVER HØYT: Halvt norske Alexis Pinturault fra Frankrike har fortsatt gullsjanser etter en brukbar utfor mandag morgen. Foto: Stefano Rellandini , Reuters

Jansrud pekte på Aleksander Aamodt Kilde som Norges sterkeste kort på forhånd. Men 24-åringen fra Lommedalen fikk ikke med seg utgangspunktet han håpet på.

– Jeg mistet veldig mye tid i midtpartiet. Litt usikker på hvorfor. Det kjentes at jeg kjørte greit. At det var så mye, var litt voldsomt, sier Kilde litt forundret.

Byttet utstyr fra tidligere



Han har slitt med å finne det rette utstyret i utfor, men mente at han endelig traff i spesialutforen søndag. Men han brukte ikke det samme skiparet i kombinasjonsrennet.

– Nei. De begynner å bli litt utslitte. Jeg risikerte ikke i det i dag – og fikk betalt for det, tydeligvis, sier Kilde til VG.

Østerrikske Romed Baumann leder utforan foran franske Adrien Theaux. Jansrud er 68 hundredeler bak lederen. Trolig vil det handle om Justin Murisier fra Sveits, halvt norske Pinturault, slovenske Cater og Marcel Hirscher i medaljestriden når slalåmrennet begynner 13.00.

Norske gull i kombinasjonen siden 1993: 1993 - VM: Lasse Kjus. 1994 - OL: Lasse Kjus. 1997- VM: Kjetil André Aamodt. 1999 - VM: Kjetil André Aamodt. 2001 - VM: Kjetil André Aamodt. 2002 - OL: Kjetil André Aamodt. 2009 - VM: Aksel Lund Svindal. 2011 - VM: Aksel Lund Svindal.

Kjetil Jansrud har gjort det jevnt bra i kombinasjonen i mesterskap etter mesterskap: sølvet i 2015, 4. plass i OL 2014, 10. plass i VM 2011, 9. plass i OL 2010, 9. plass i VM 2009 og 10. plass i OL 2006.

Det føyer seg fint inn i tradisjonen. For kombinasjonen har vært en norsk paradegren siden 1993. Det har blitt åtte gull i VM og OL, ved Lasse Kjus (2), Kjetil André Aamodt (4) og Aksel Lund Svindal (2).

Stillingen etter utfordelen av VM-kombinasjonen:

1. Romed Baumann, Østerrike.

2. Adrien Theaux, Frankrike +0.12.

3. Martin Cater, Slovenia +0.32.

3. Thomas Dressen, Tyskland +0.32.

5. Andreas Sander, Tyskland +0.67

6. Kjetil Jansrud, Norge +0.68.

6. Carlo Janka, Sveits +0.68.

18. Aleksander Aamodt Kilde, Norge +1.38.