Her er Aamodts tips for alpin-VM

Kjetil André Aamodt (45) har troen på både gull og andre norske medaljer i alpin-VM.

I dag braker det løs i St. Moritz, Sveits. I like drøyt to uker skal verdensmestere i alpint kåres for kvinner og menn i fem individuelle øvelser og en lagkonkurranse.



NRK og Eurosport har sikret seg rettighetene til mesterskapet, men VG kommer til å levere nyhetsstoff, videoklipp og oppdatere fra øvelsene direkte underveis.

Her finner du en oversikt over når hver øvelse kjøres, samt vurderingene til NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Slik kjøres alpint-VM i St. Moritz:

Tirsdag, 7. februar

Norske kvinnelige utøvere *Nina Løseth, Spjelkavik IL *Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival *Maria Tviberg, Geilo IL *Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb *Kristin Lysdahl, Bærums Skiklub *Kristina Riis-Johannessen, Ready

12:00 Super-G, kvinner (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Ragnhild Mowinckel har 13. plass som bestenotering, så der blir det vanskelig å kjempe om medalje.

Onsdag, 8. februar

12:00 Super-G, menn (NRK og Eurosport)



Aamodt: – Super G er trolig vår beste sjanse med både Kilde og Jansrud. De to er favoritter til å ta medalje, mener mannen med fire OL- og fem VM-gull.



Fredag, 10. februar

10:00 Utfor i superkominasjonen, kvinner (NRK og Eurosport)



13:00 Slalåm i superkombinasjonen, kvinner (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Kanskje Kristina Riis-Johannessen kan overraske, men medalje er nok ikke innen rekkevidde.

Lørdag, 11. februar

12:00 Utfor, menn (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde har begge sjanse til å ta gull og medalje, og begge har vist god form.

Norske mannlige utøvere *Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin *Aleksander Aa. Kilde, Lommedalens IL *Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb *Leif Kristian Haugen, Lommedalens IL *Sebastian Johan Foss Solevåg, Spjelkavik IL *Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb *Bjørnar Neteland, Fana IL

Søndag 12. februar

12:00 Utfor, kvinner (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Her tror jeg ikke det er særlig gode muligheter til å ta medalje eller blande seg inn i topp ti.

Mandag, 13. februar

10:00 Utfor i superkombinasjonen, menn (NRK og Eurosport)



13:00 Slalåm i superkombinasjonen, menn (NRK Eurosport)

Aamodt: – Kilde har en sjanse på medalje og Jansrud kan overraske. Bjørnar Neteland er jeg usikker på om har noen særlig sjanse i et VM, mener Aamodt.

Tirsdag, 14. februar

12:00 Lagkonkurranse (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Norge har vært svake til nå, men Kilde og Jansrud har imponert tidligere. De to hvis de stiller, så kan de vinne det som er. Så spørs det om Nina Løseth følger opp med Ragnhild, eller kanskje Maren Skjøld. Det er en helt annen konkurranseform. Der kan det komme ukjente folk og klinke til. Blir det mye sving, så blir det vanskelig, men hvis gutta får en løype med mye rom kan de slå hvem som helst.

Torsdag, 16. februar

09:45 Storslalåm 1. omgang, kvinner (NRK og Eurosport)



13:00 Storslalåm 2. omgang, kvinner (NRK og Eurosport)



Aamodt: – Her er det sjanser for medalje. Nina Løseth har vært på pallen, mens Ragnhild Mowinckel er en outsider i denne øvelsen.

Fredag, 17. februar

09:45 Storslalåm 1. omgang, menn (NRK og Eurosport)

13:00 Storslalåm 2. omgang, menn (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Henrik Kristoffersen har vært på pallen. Han har vært god, men er ikke en trussel mot Hirscher. Jeg tviler på sjansene hans på seier, til det er kanskje traseen for flat, men det er medaljesjanser. Det samme gjelder for Jansrud og Kilde, men de er mer avhengig av at løypen ikke er for tett.

Lørdag, 18. februar

09:45 Slalåm 1. omgang, kvinner (NRK og Eurosport)

13:00 Slalåm 2. omgang, kvinner (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Den løypa ligner på Flachau, noe som passer bra for Løseth som var på pallen der. Medaljemulighetene er der, men det blir vanskelig å slå Shiffrin.

Søndag, 19. februar

09:45 Slalåm 1. omgang, menn (NRK og Eurosport)

13:00 Slalåm 2. omgang, menn (NRK og Eurosport)

Aamodt: – Henrik Kristoffersen er storfavoritt. Han vinner uansett hvor han kjører, men var svak i fjor. Hvis det er våt snø, handler det mindre om teknikk og mer om kraft. I år er det mer vinter enn i fjor, så det taler hans fordel. Han er det største håpet sammen med Jansrud.

– Det er synd at Aksel (Lund Svindal) ikke er med, da hadde vi vært garantert medalje.