Henrik Kristoffersen (22) liker ikke at parallell-slalåm gir like mange verdenscup-poeng som et vanlig slalåm-renn.

Han ble slått ut i åttendedelsfinalen i Stockholm tirsdag kveld. Hans overmann, Linus Strasser fra Tyskland, skulle senere komme til å vinne hele rennet etter å ha slått halvt norske Alexis Pinturault i finalen.

Lagkameraten Aleksander Aamodt Kilde imponerte ved å slå ut Kristoffersens rival Marcel Hirscher, også det i åttendedelsfinalen.

Gjennom intervjusonen var Henrik Kristoffersen irritert på reglene og sa til Aftonbladet:

– Jeg var kanskje litt for glad etter at det hendte, sa han om Kildes overraskende seier mot Hirscher.

– Men det er veldig bra etter som det gjør at det er slalåmen som avgjør slalåmcupen. Det ville være en vits om det her avgjorde cupen, sa Kristoffersen om parallellslalåmen i Stockholm.

Norges slalåmhelt oppfordrer FIS til å endre reglene:

– De burde tenke seg om. Det er ikke rett at det skal være sånn, sier Kristoffersen ifølge Aftonbladet.

Marcel Hirscher leder slalåmcupen med 635 poeng, mens Henrik Kristoffersen har 575. Det gjenstår renn i Kranjska Gora og Aspen for slalåmgutta.

Nina Løseth ble beste norske med sin 3. plass blant jentene i Stockholm. Hun kommenterer Kristoffersens utspill slik:

– Jeg forstår at det er frustrerende, men samtidig er det dette vi må forholde oss til. Sånne kamper må vi ta etter sesongen, sier Løseth til VG.

– Vi nordmenn må trene på parallell-slalåm vi også . De andre nasjonene legger vekt på det. En del nasjoner reiser til og med rundt med sin egen startgate som de trener med. Det går an å ha mange meninger om dette, men det er tross alt OL-gren, fastslår Nina Løseth.

Hun hadde sin aller beste start i den avgjørende omgangen mot hjemmehåpet Frida Hansdotter i kampen om 3. plassen.

Hansdotter reagerer slik på Kristoffersens utspill:

– Jeg synes at dette er en minst like viktig gren som slalåm. Se hvilken folkefest det er her, sier hun til Aftonbladet.

– Sporten vår trenger dette. Vi trenger kanskje fire-fem slike renn i året.

– Jeg synes ikke man skal snakke om en vits, i så fall bør han dra hjem og trene.

Neste år går det tilsvarende parallellslalåmrennet i Oslo.

– Det kan bli veldig moro, sier Nina Løseth.