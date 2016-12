Henrik Kristoffersen beskylder skiforbundet for løgn

Henrik Kristoffersen (22) tapte første runde i rettssalen. Nå beskylder han Norges Skiforbund for løgn.

Det skjer i et intervju med TV2 etter det klassiske storslalåmrennet i Alta Badia, der han ble nummer åtte.

– Det er vel ikke noe sted det ljuges mer enn i norske rettssaler, så jeg synes kanskje det er noen som bør gå og skamme seg litt over de vitnemålene sine, sier alpin-stjernen til TV2.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff svarer at «uttalelsene får stå for hans regning».

Oslo Tingrett ga torsdag Norges Skiforbund foreløpig rett i tvisten med Kristoffersen. Alpinisten ba om om midlertidig å få inngå en avtale med Red Bull som omfatter profilering på hjelmen, men fikk altså ikke medhold i tingretten.

I påvente av en endelig dom i saken, ba alpinstjernen om en såkalt midlertidig forføyning om at forbundet måtte finne seg i at han reklamerte for drikkevaregiganten inntil en dom foreligger.

Generalsekretær Stein Opsal i Norges Skiforbund uttrykte i en pressemelding at han var fornøyd med avgjørelsen - og presiserte samtidig:

– Henrik har anledning til å inngå en personlig avtale med Red Bull, slik han har hatt tidligere, selv om det ikke gis anledning til profilering på hjelm og hodeplagg.

Henrik Kristoffersen er klar på at han ikke gir seg, og utelukker ikke at han kan komme til å bringe saken til EFTA-domstolen.

– Det er større sannsynlighet for å få medhold i en rettssak og det er enda større muligheter hvis vi tar det til en EFTA-domstol, for da er det ikke nordmenn som bestemmer lenger, sier han til TV2.

Kjennelsen fra Oslo Tingrett påvirker ikke Henrik Kristoffersens deltakelse på landslaget.

– Norges Skiforbund understreker at Kristoffersen har samme oppfølging og tilbud som alle andre utøvere som representerer Norge i verdenscupen, med den støtten og de forpliktelser det innebærer, het det i pressemelding de sendte ut denne uken.