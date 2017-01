Haugen måtte ned for å komme opp – så fant han mestringsfølelsen

KITZBÜHEL (VG) I en alder av 29 år ypper Leif Kristian Haugen seg endelig mot verdens beste slalåmkjørere – etter å ha tatt steget ned fornå konkurrere mot de nest beste.

Søndagens sterke fjerdeplass i Kitzbühel – der han var fire hundredeler fra sin livs første pallplass i verdenscupen uansett disiplin – var karrierebeste for 29-åringen fra Lommedalen som ble toppalpinist gjennom å gå på skicollege i Denver i USA.

Men slike resultater har ikke vært vanen. Faktisk falt Haugen ut av topp 30-rankingen i slalåm, disiplinen der startnummer betyr aller mest for resultatene. Løsningen for å komme tilbake var å kjøre mer i Europacupen (nivået under verdenscup).

Faktisk har Haugen startet hele fem renn der denne sesongen – mot null i den forrige og bare to sesongen før der igjen.

Har dominert i Europacupen



Han har ikke bare startet. Han har vunnet to ganger og tatt to tredjeplasser. Europacup er ikke så glamorøst som Kitzbühel, som i går bød på Bayern München-stjernen David Alaba blant de 22.000 tilskuerne, men det har garantert løftet skikjøringen til Leif Kristian Haugen. Pluss at det også har vært et «taktisk» grep for ikke å falle ytterligere på slalåmrankingen (siden det gir poeng).

VERDENSCUPEN I ALPINT SAMMENLAGT 1. Marcel Hirscher, Østerrike - 1080 poeng 2. Henrik Kristoffersen, Norge - 692 3. Alexis Pinturault, Frankrike - 681 4. Kjetil Jansrud, Norge - 544 5. Felix Neureuther, Tyskland - 485

– Helt klart en nøkkel for få det til å løsne. Jeg har fått trent på intensiteten i et renn. En ting er å kjøre fort på trening, men her får du krige mot løpere som faktisk har fått pallplasseringer i verdenscup, sier Haugen til VG.

Sportssjef Claus Ryste tror 29-åringen ble tatt litt av presset om å holde på slalåmrankingen sin forrige sesong. Fjerdeplassen i går førte ham faktisk tilbake igjen i topp 30, som gir bedre startnummer allerede i Schladmings kveldsslalåm i morgen.

– Vi så Leif datt tilbake. Da økte vi volumet, det har passet litt med resten av kalenderen, og det har tydeligvis hatt en effekt. Det har noe med selvtillit å gjøre, å våge å gi gass, tror Ryste.

Nettopp det siste har Haugen våget i de to siste rennene. I Wengen forrige helg kjørte han ut etter å ha vært toer etter 1. omgang.

– Jeg har sagt til meg selv etter Adelboden (helgen før Wengen igjen) at det er slutt med «safe'ingen» til mål. Nå skal jeg angripe og se hva det er godt nok til. I dag fikk jeg betalt for det, sier Haugen.

Gikk i seg selv



I Ganslern-løypa søndag holdt det nesten. Han kom inn bak ledende Marcel Hirscher, som til slutt tok sin 42. verdenscupseier. Men Haugen jublet som om han hadde kjørt ned til grønn tid da resultattavlen viste 2-tallet. Deretter kom russeren Aleksander Khorosjilov og briten (!) Dave Ryding ned og skjøv nordmannen ut av pallen.

FAMILIELYKKE: Samboer Marthe Gausen Nestvold og sønnen Olav har vært med Leif Kristian Haugen både under rennet i Kitzbühel og treningsleiren i Hinterreit i forkant. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fjerdeplassen er likt med resultatet han hadde i parallellslalåmen i Alta Badia før jul. Det skjer åtte år etter debuten i verdenscupen. Og 27 dager før VM-slalåmen i St. Moritz – selv om han fortsatt tror han i større grad kan utfordre verdenseliten i storslalåm.

– Jeg er noenlunde 50-50 vektet i treningsmengden. Det at det løsner i slalåm nå, er ikke tilfeldig. Det handler om langsiktig, hardt arbeid, mener Haugen.

Han sier europacupmatchingen var noe han trengte. Nå utfordrer han resten av det norske laget – inkludert eneren Henrik Kristoffersen – på treningstidene.

– Jeg måtte gå i meg selv. Det var noe som manglet i verdenscuprennene, det å senke skuldrene og gi gass. Du prøver å fortelle deg selv ting, men du tror ikke på det før du gjør det i renn. Nå tror jeg på det, fastslår Haugen.

Samboeren: – Nå er han veldig rolig



En annen grunn til suksessen er kanskje tilstedeværelsen til samboeren Marthe Gausen Nestvold og sønnen Olav på åtte måneder. De er alltid på tribunen når pappa gjør sine beste resultater. Også forloveden Marthe merker forandringen på mannen hun skal gifte seg med til sommeren.

– Nå er han veldig rolig. Trygg på sin egen form, beskriver nordtrønderen – som reiser videre til Schladming og blir også å finne på tribunen under VM i St. Moritz.