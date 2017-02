Han er den nye «bakmannen» i Kristoffersen-suksessen

ST. MORITZ (VG) To mann er alltid tett på Henrik Kristoffersen (22): Pappa Lars – og alpinlandslagets fysiske trener Lars Mæland (31).

Ingen i Skiforbundets alpinstøtteapparat har vært tettere på den norske slalåmfavoritten denne turbulente, men svært suksessrike Kristoffersen-sesongen enn Mæland.

Da det norske alpinunikumet sto midt oppe i konflikten med Norges Skiforbund om retten til å profilere Red Bull på hodeplagg, ble den fysiske treneren en slags fast «go-to-guy» for Henrik Kristoffersen.

– Det han gjorde, var å holde meg «inni gamet». Jeg stoler ikke på altfor mange. Du må gjøre deg veldig fortjent til å få min tillit, beskriver Henrik Kristoffersen til VG.

Med på rennrutinene



Mæland fungerer som et slags filter og en mental sparringpartner for Kristoffersen, som i dag kjører for slalåmgullet i St. Moritz-VM.

Etter at han sto over sesongens første slalåmrenn i Levi som følge av striden med forbundet, har Kristoffersen vunnet vanvittige fem av de syv ordinære slalåmrennene han har kjørt i verdenscupen denne sesongen (pluss én tredjeplass). I bakgrunnen har Mæland vært en viktig del av suksessen.

– Det er han, nikker Kristoffersen.

Barmarkstreneren med utdanning fra Norges Idrettshøgskole og bakgrunn som personlig trener er landslagets faste mann i startboden.

Det betyr at han kjører alle oppvarmingsøvelsene og rutinene rett før skikjøringen. Minus da Henrik tar den faste før-renn-telefonen til pappa og manager Lars Kristoffersen.

I NÆRHETEN: Henrik Kristoffersen (til venstre) møter mediene på utøverhotellet Crystal i St. Moritz tidligere denne uken. Til høyre fysisk trener Lars Mæland. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Jeg snakker mye med alle utøverne på landslaget. Det med Henrik handler om ærlighet. Vi jobber mot et felles mål; at han skal være så god skiløper som mulig. Ellers kan vi snakke om mye. Som alle gode topputøvere er Henrik veldig nysgjerrig og søkende på fysisk trening, sier Mæland om sin egen rolle.

Da Kristoffersen sto midt oppe i sponsorbråket mot Mælands arbeidsgiver Norges Skiforbund, var duoen enige om å legge den fullstendig til side.

– Han trengte ikke flere som snakket om den saken, underdriver treneren, som etter tre sesonger i jobben har fått en sterk posisjon blant alpinistene.

Altmuligmann



Det handler kanskje om at han gjør det aller meste for dem: Han kan også fungere som medieansvarlig, kokk og sjåfør – og feiret faktisk julaften med blant annet Aleksander Aamodt Kilde og hans foreldre i Italia i fjor siden det sammenfalt med det hektiske verdenscupprogrammet.

– Det er veldig lett å knytte til seg ham som utøver. Fordi han har kompetanse, men også fordi han tar vare på utøverne sine. Han er likandes, strukturert, ærlig og har enorm arbeidskapasitet. Jeg har forstått Henrik bruker ham, akkurat som vi på fartslaget gjør det. Han har vært mye av limet for hele landslaget, forteller Kjetil Jansrud til VG.