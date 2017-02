De snakket sammen både i går og i dag. VM-bronsevinner Leif Kristian Haugen (29) har et nært forhold med onkel og mangemilliardær Bjørn Rune Gjelsten (60).

– Jeg har fulgt ham tett, siden han var liten gutt og besøkte min far og hans bestefar i Tomrefjord (Møre og Romsdal) i sommerferiene. Vi var aldri i tvil om at han kom til å bli god på ski, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Noen minutter tidligere satt han med mobilen i hendene og fulgte direktesendingen fra storslalåmrennet i St. Moritz, mens datteren konkurrerte på et ridestevne.

På skjermen fikk han se sin nevø, 29 år gamle Leif Kristian Haugen fra Bærum, suse ned til en overraskende bronse i alpin-VM. Hans første medalje i et mesterskap. Han har aldri vært på pallen i verdenscupen.

Økonomisk støttespiller

– Dette var en fantastisk dag for Leif og hele familien, fortsetter Gjelsten.

Mannen som eier Molde Fotballklubb forteller om et nært forhold til nevøen. Han sier de alltid snakker sammen kvelden før viktige renn. Minimum en SMS eller to, også før dagens renn. Og etter at bronsen sikret.

Pengesterke Gjelsten har åpnet lommeboken ved flere anledninger, for å hjelpe Haugen til å nå verdenstoppen. Torsdag fikk han tilbake – med renter.

– Men først og fremst er denne dagen Leif Kristians dag. Og hans foreldres dag. De har ofret veldig mye, sier Gjelsten.

– En veldig flott gutt

Det er ikke bare familiebåndene som knytter Haugen og ham sammen. Gjelsten har også vært i verdenstoppen i idrett. På 90- og 2000-tallet ble han verdensmester flere ganger i offshore. De deler erfaringer fra idretten med hverandre.

– Vi har snakket mye sammen om det å konkurrere. Det står respekt av at han kom tilbake etter at han knakk leggbeinet som talentfull junior. Det kan alle lære noe av, sier Gjelsten.

Haugen reiste til USA og staten Colorado for å ta en utdanning etter skrekkskaden. Gjelsten reiste også over dammen da han utdannet seg. Så, etter å ha kommet tilbake til Norge, tok Haugen steg for steg tilbake til verdenstoppen.

– Leif er et bevis på hva du kan oppnå gjennom disiplin og utholdenhet, og hvis du ikke gir opp. Han har gode grunnholdninger. Som hans onkel er det flott for meg å se. Han er en veldig flott gutt. Veldig inkluderende og lett å like. Det er hyggelig å være onkelen hans.