Verdenscup-sjef Atle Skårdal liker ikke Henrik Kristoffersens utbrudd mot FIS etter tirsdagens parallell-slalåm i Stockholm.

– Det ville være en vits om det her avgjorde slalåmcupen, sa den norske alpinstjernen til Aftonbladet i intervjusonen. Han hadde nettopp blitt slått ut i åttendedelsfinalen av tyske Linus Strasser, som senere skulle gå helt til topps i rennet.

Stockholms parallell-slalåm gir verdenscuppoeng på lik linje med de vanlige slalåm-rennene. Det liker ikke Henrik Kristoffersen.

Han ligger rett bak Marcel Hirscher i kampen om slalåm-kula denne vinteren, og ble lettet da lagkameraten Aleksander Aamodt Kilde slo ut Hirscher, også det i åttendedelsfinalen. Dermed tapte ikke Kristoffersen noe totalt.

– Det er veldig bra etter som det gjør at det er slalåmen som avgjør slalåmcupen. Det ville være en vits om det her avgjorde cupen, sa Kristoffersen til Aftonbladet.

Norges slalåmhelt oppfordret FIS til å endre reglene:

– De burde tenke seg om. Det er ikke riktig at det skal være sånn, sa Henrik Kristoffersen ifølge Aftonbladet.

Det får Atle Skårdal til å reagere:

– Det blir snarere flere by-renn enn færre, sier han til VG.

– Vi vil gjerne komme nærmere folk, og det kan også komme i mesterskap etter hvert. Det er viktig å understreke at den form for renn som vi hadde i Stockholm, absolutt er et slalåmrenn. Det ville være uklokt å ta det ut av verdenscupen, sier den tidligere norske fartsstjernen.

– Dette er slalåm på høyeste nivå. Henrik må slutte å bruke ordet «vits» om dette, sier Atle Skårdal.

Han mener det er historieløst å kalle parallell-slalåmen i Stockholm noe annet enn slalåm.

– Parallellslalåm er en god porsjon taktikk, du må ha god psyke og rå kraft. Det har vært en enorm utvikling de siste årene. Se bare på Aleksander Aamodt Kildes start mot Hirscher: han skjøt ut av startboksen! Det er trist å dra ned den prestasjonen, mener Atle Skårdal.

Han forteller at det var rundt 10 000 tilskuere i Stockholm, og at det neste vinter blir renn både i den svenske hovedstaden og også i Norge. Det blir renn i Holmenkollen den 1. januar 2018. Alpinistene skal starte på toppen av Gratishaugen og kjøre i mål i gryta i hoppbakken. På den måten skal publikum kunne nyte rennet fra tribunene i hoppbakken.

– Hva skjer med de klassiske slalåmrennene?

– Vi skal ikke gjøre noe med de klassiske rennene som for eksempel Schladming og Kitzbühel. Men vi vil supplere med by-renn.

– Disse rennene vil gå fulle verdenscuppoeng, og dermed blir det også veldig viktig å stille. Du kan ellers tape 100 poeng. By-rennene kan avgjøre cupen.

Denne vinteren gjenstår det slalåmrenn i Kranjska Gora og Aspen for gutta.

Beste norske utøver i Stockholm var Nina Løseth som slo svenske Frida Hansdotter i «bronsefinalen» og ble nummer tre.