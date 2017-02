Firer-Kilde sparte sine beste utforski: – Angrer selvfølgelig litt nå

ST. MORITZ (VG) Aleksander Aamodt Kilde (24) mente han kunne kjørt ett sekund raskere enn han klarte i utfordelen. Det ville vist seg godt nok til gull i VM-kombinasjonen.

Istedet ble nordmannen ble nummer fire – for annen gang i VM – etter at sveitseren Luca Aernis tid fra første startnummer i slalåmdelen holdt unna for de 29 neste, inkludert favoritten Marcel Hirscher som var ett hundredel for sent til gull.

Kilde imponerte stort i slalåmdelen og lå på pallplass inntil Mauro Caviezel skjøv ham ned fra podiet. Med en bedre utfortid på nordmannen ville alt vært annerledes. 24-åringen fra Lommedalen var 34 hundredeler fra medalje og 40 hundredeler fra gull.

– Godt spørsmål



– Det er ganske bittert når jeg vet jeg kunne kjørt ett sekund fortere i utforen, fastslår Kilde, som valgte å spare sine beste utforski, paret han tok en oppløftende sjetteplass med i søndagens VM-renn. Hvorfor?

– Ah. Det er et godt spørsmål. De er såpass bra at jeg vil spare dem til de tre siste verdenscuprennene. De er litt viktige for standingen i cupen og sånne ting. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg hadde ikke så lyst til å ødelegge dem, sier Kilde til VG.

– Angrer du?



– Jeg angrer selvfølgelig litt. Man kan være bitter på mye, men i dag er jeg fornøyd med fjerdeplass. Det var nok det beste jeg kunne få til, sier Kilde.

– Var dette din dårligste utfor i St. Moritz – inkludert treningene?

– Det var kanskje det. Følelsesmessig var det en dårlig følelse i utfor. Når det er bedre følelse i slalåm enn ufor, da er det et eller annet som ikke stemmer. Sånn har det vært litt i år, sier Kilde, som har tatt den éne av sine to verdenscupseirer i utfor.

Han har mulighet til å bekrefte slalåmformen i tirsdagens lagkonkurranse i VM. Det er parallellslalåm, og Kilde ska kjøre sammen med Leif Kristian Haugen, Ragnhild Mowincke og Maren Skjøld.

Nina Løseth sliter med ryggplager etter tredjeplassen i Stockholm i slutten av januar og står over lagkonkurransen for Norge.

– Så ut som en slalåmkjører



Kilde deppet voldsomt etter fjerdeplassen i super-G i forrige uke, men smilte bredt over samme plassering etter mandagens kombi.

– Den er litt mindre sur enn super-G. Jeg gjorde ikke en god nok jobb i utforen, sier fartsspesialisten.

– Han så ut som en slalåmkjører, konkluderte Marius Arnesen fra kommentatorboksen.

– Jeg er ikke veldig overrasket, smilte barmarkstrener Lars Mæland.

Kilde slo faktisk slalåmspesialisten Alexis Pinturault med fire hundredeler i slalåmdelen. 24-åringen tok 4. plass i super-G sist uke.

Luca Aerni på startnummer én – altså dårligste utfortid – ga alt og kjørte seg voldsomt opp i slalåmdelen. Sveitseren kjørte fantastisk i løypa i St. Moritz. Marcel Hirscher fikk det ikke helt til og kom ett hundredel bak i mål. Bronsen gikk til sveitseren Mauro Caviezel, som ble fullstendig «star-strucked» da han møtte Kjetil André Aamodt i NRK-intervjusone etterpå.

– Dette er min første seier. Jeg kan ikke tro det. Jeg var ekstremt nervøs da jeg sto og ventet på at de andre skulle kjøre i mål, sa Aerni til NRK etterpå.

Den halvnorske slalåmspesialisten Alexis Pinturault var favoritt blant mange etter utfordelen, men var sjanseløs.

Bjørnar Neteland leverte en meget godkjent kombinasjon, mens Kjetil Jansrud droppet slalåm-delen. Han hostet seg gjennom intervjuene etter formiddagens utfor, og sammen med alpinlandslagets lege, Marc Jacob Strauss, traff Jansrud avgjørelsen om å trekke seg fra slalåm.

– Det er ikke alvorlig, men det er slitsomt for ham. Det tar masse ressurser og krefter. Derfor gjorde vi en statusvurdering, var den mollstemte meldingen fra Strauss.

– Det er synd at Jansrud ikke kan kjøre, for her hadde han hatt noe å gjøre, sa Marius Arnesen på NRK-sendingen.

Dermed kan VM være over for Kjetil Jansrud (31) etter én sølvmedalje i super-G. De to gjenstående disiplinene der han er aktuell, er tirsdagens lagkonkurranse (parallellslalåm) og fredagens storslalåm. I Vail-VM for to år siden reiste han hjem før storslalåmen.

Ifølge sportssjef Claus Ryste er lagkonkurransen «veldig fjernt» nå.

Østerrikske Romed Baumann ledet etter utfor-delen. Han lå 0,12 sekunder foran Adrien Theaux fra Frankrike, og 0,32 foran på Martin Cater fra Slovenia og Thomas Dressen fra Tyskland som delte 3. plassen.

Resultater:

1. Luca Aerni, Sveits

2. Marcel Hirscher, Østerrike +0.01.

3. Mauro Caviezel, Sveits +0.06.

4. Aleksander Aamodt Kilde, Norge +0.40.

4. Dominik Paris, Italia +0.40.

16. Bjørnar Neteland, Norge +1.36.