Feuz tok gull på hjemmebane - Jansrud to hundredeler fra bronse

ST. MORITZ/OSLO (VG) Det ble et populært sveitsiske gull i St. Moritz. Kjetil Jansrud (30) var to hundredeler fra bronse.

Etter Lara Guts mesterskap-exit etter skade, var alle sveitsiske forventninger knyttet til Beat Feuz og Patrick Kueng.

Med tredjeplass i Garmisch for to uker siden som bestenotering denne sesongen, hadde Feuz prikket inn storformen til riktig tid.

Sveitseren stod på toppen med visshet om at landsmannen Kueng og Jansrud delte ledelsen i mål, men 30-åringen kunne juble med hjemmepublikum i målområdet etter en fantastisk utfor.

– Han er jo et hav foran, kommenterte Andreas Toft for NRK, mens Feuz kikket opp på resultatlisten.

Der kunne han se grønne tall - 39 hundredeler foran Jansrud og Kueng.

Senere stupte super-G-vinner Erik Guay inn til nest beste tid, og dyttet duoen ned på delt bronseplass.

Så ble Jansrud dyttet ut av pallen av Max Franz, som snek seg inn to hundredeler foran Kueng og 30-åringen fra Vinstra.

– Det var kjipt det. Jeg syns egentlig jeg kjørte så bra som jeg kunne ha gjort. Jeg kunne ha jaget mer på noen småsteder, men jeg gjorde som jeg har gjort de gangene det har gått veldig bra, sa Jansrud til statskanalen, som la til at han trodde tiden hans skulle «holde ganske langt» i kampen om medalje.

Dermed er det andre gang i VM at hundredelene ikke er på Norges side, etter at Aamodt Kilde var tre hundredeler unna bronse i super-G.

Kilde er foreløpig nummer seks, 12 hundredeler bak pallplass.

SEIER: Beat Feuz sikret VM-gull på hjemmebane i St. Moritz. Foto: Aleandra Wey , AP

Delte ledelsen

Jansrud så lenge ut til å ha leverte et løp verdt VM-medalje i utforen i St. Moritz. 30-åringen tok ledelsen fra startnummer ni på tiden 1:39.30. På startnummeret bak fulgte Patrick Kueng.

33-åringen hadde hjemmepublikum i ryggen i Sveits, og lå hele veien nedover utforløypen like bak Jansrud, men med en god avslutning sørget Kueng for en dramatisk VM-utfor.

Sveitseren klokket inn på nøyaktig samme tid som Jansrud, og de to delte ledelsen etter at ti løpere var kommet i mål.

Men tre mann snek seg inn foran duoen, og forhindret at et mesterskapsgull ble delt i alpint for første gang siden VM i 1999.

Kanonene i hanekamp

Den ene avløste den andre i lederboden i målområdet i St. Moritz. Etter at Dominik Paris hadde lagt listen med tiden 1:39.80, ventet kanonene i tur og orden.

Først feilet østerrikske Vincent Kriechmayer.

Deretter stod lagkameraten til Paris - Peter Fill - klar til start.

34-åringen slet litt i mellompartiet, men fikk opp en vanvittig fart mot slutten av løpet. I over 120 kilometer i timen dundret lederen av utforcupen inn til ledelse - 24 hundredeler foran Paris.

– Det lukter medalje, var Marius Arnesens korte kommentar under NRKs sending, før Kjetil André Aamodt la til at det var et godt løp, men at han savnet «X-faktor».



X faktor eller ei, like etter fulgte Bostjan Kline fra Slovenia med ny ledertid. Fra startnummer åtte var han i mål 13 hundredeler foran Fill.

På startnummer ni: Kjetil Jansrud fra Vinstra.

Han startet jevnt med de beste, og var kun et hundredels sekund bak etter halvkjørt renn.

– Dette er rått, kommenterte Arnesen.

32 hundredelers forsprang ble til seks hundredeler i løpet av kort tid, men i det avsluttende partiet dundret 31-åringen inn til ny ledelse - 13 hundredeler foran Kline.

Men det var før Kueng, Franz, Guay og Feuz hadde kjørt sine renn.