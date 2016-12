Fartskongen Jansrud: – Vi har ambisiøse planer

Etter dobbel norsk på pallen i dag er de norske alpintgutta "Attacking Vikings" for alvor tilbake.

Attacking Vikings, det norske herrelandslaget i alpint, består av Kjetil Jansrud (31), Aksel Lund Svindal (33) og Aleksander Aamodt Kilde (24). Nå er de på revansjetokt etter fjorårssesongen, og tre strake seiere for Jansrud og dobbel-norsk på pallen i dag er de i ferd med å vise hele verden at den gode sesongåpningen er mer enn bare et blaff.

Etter dagens renn står Kjetil Jansrud (31) med tre av tre mulige fartsseiere denne sesongen. Ikke nok med at fartskongen vant - han fikk også med seg Aleksander Aamodt Kilde (24) på pallen. Aksel Lund Svindal var nemlig den eneste nordmannen som manglet på pallen i dag. Like før målgang hektet han en port og valgte å kaste inn håndkleet. Ifølge ABC News sier Kilde at det bare er et tidsspørsmål før Svindal er tilbake på pallen.

– Dessverre fikk vi ikke med oss Aksel på pallen i dag, men han er snart tilbake der han hører hjemme, sier Kilde.

Kilde får støtte av fartskongen Jansrud.

– Nå har sesongen begynt ekstremt bra for min del, og Aksel er tilbake der vi vet han kan være. Kilde var litt nede i Val D'sere, men snur det til opptur i dag. Det viser at vi er å regne med i år også, understreker han.

Det ble uansett dobbel-norsk på pallen, og Jansrud sier at det var deilig å komme foran lagkameraten.

– Det er både moro og skremmende det der. Det var selvfølgelig gøy at jeg var seks hundredeler foran, men samtidig kunne jeg levd med å komme bak lagkompisen. Men jeg går jo for å vinne, så det var deilig da jeg kunne se på tavla at jeg var foran ham, sier Jansrud.

Siden starten av 2012-13 sesongen, har norske kjørere vunnet 16 av 27 Super-G renn i verdenscupen. Ingen andre har land har mer enn fire på samme tidsperiode. Dette var Jansruds seier nummer 17 i Super-G i verdenscupsammenheng.

Dagens vinner sier at all tiden de har brukt på forberedelser innad i laget nå gir resultater.

– Man snakker jo alltid om tilfeldigheter i denne sporten. Flaks blir nevnt. Men derfor er det deilig å følge opp igjen og igjen. Det handler om jobben vi gjør hele tiden, etter sesong – gjennom sommeren – og i forberedelsene, forteller han.

– Går for fjerde strake



Jansrud understreker at disse resultatene gir laget en bekreftelse på at det de jobber med er riktig, og sier at laget har ambisiøse planer.

– Vi må jobbe hele tiden for å være helt der oppe. Vi lurer jo alltid på "hva gjør de andre? Gjør vi det riktig?" Det har vi gjort nå, og det må vi ta med oss videre ut i sesongen, sier han.

I morgen kan Jansrud gå for sin fjerde strake seier. Og statistikken er på de norske guttas side. Morgendagens renn går av stabelen i Val Gardena, og seks av de siste ni rennene i Val Gardena har endt med norsk seier.

– Det blir ikke så lett som alle skal ha det til. Det er revansjesugne utlendinger på start, og jeg har to lagkamerater som presser meg. Men jeg går for den fjerde strake, understreker han.

Morgendagens utforrenn starter klokken 12.15.