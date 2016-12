Fartskongen Jansrud med verdenscuptrippel: – En rå følelse

Kjetil Jansrud (31) tok sin tredje fartsseier av tre mulige denne sesongen, fattige seks hundredeler foran Aleksander Aamodt Kilde (24).

Norske dobbeltseire i verdenscupen i alpint Finn Chr. Jagge foran Ole Kr. Furuseth, slalåm, Kranjska Gora, 1994 Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Kitzbühel, 1994 Jan Einar Thorsen foran Lasse Kjus, super-G, Vail, 1994 Atle Skårdal foran Lasse Kjus, super-G, Val d'Isère, 1995 Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Kitzbühel, 1997 Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Wengen, 1999 Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, utfor, Kitzbühel, 1999 Kjetil A. Aamodt foran Lasse Kjus, kombinasjonen, Kitzbühel, 1999 Kjetil A. Aamodt foran Ole Kr. Furuseth, slalåm, Wengen, 2000 Kjetil A. Aamodt foran Lasse Kjus, kombinasjonen, Kitzbühel, 2002 Stina Hofgaard Nilsen foran Andrine Flemmen, storslalåm, Cortina, 2002 Truls Ove Karlsen foran Tom Stiansen, slalåm, Kranjska Gora, 2004 Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, super-G, Kvitfjell, 2012 Aksel Lund Svindal foran Kjetil Jansrud, utfor, Beaver Creek, 2015 Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, storslalåm, Alta Badia, 2015 Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, kombinasjonen, Wengen, 2016 Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, super-G, Val d'Isère, 2016 Kjetil Jansrud foran Aleksander Aamodt Kilde, super-G, Val Gardena, 2016

– Alt man jobber med gjennom høsten og vinteren kommer sammen i et slikt løp, og så ser man lagkompisen som står i lederbua. Det gjør at ting blir veldig sterkt. En rå følelse, sier Jansrud til NRK.

Jansrud vant både utfor og super-G i Val d'Isere for to uker siden - i dag fortsatte han den elleville triumfferden i verdenscupen.

Så du denne: Jansrud bekreftet sko-triks da han knuste konkurrentene

Først kjørte Aleksander Aamodt Kilde et løp det luktet svidd av. To startnummer senere satte Jansrud ut fra startporten, fullt klar over at han måtte kjøre vanvittig sterkt om han skulle greie å matche lagkompisen.

Det klarte han - såvidt. Da Jansrud krysset mållinjen fikk han grønt lys for ledelse - men kun med fattige seks hundredeler.

– Jeg visste jeg måtte gi gass, og seks hundredeler er ikke mye, sier Jansrud til NRK.

De norske alpinistene hadde gamblet på å velge sene startnummer - det fungerte strålende i fjor, da Svindal vant både utfor og super-G i samme løype. I tillegg håpet de på å få mer sol og lys i vanskelige partier, og hente fordel av å se hvordan andre løpere kjørte før dem.

Taktikken fungerte utmerket.

– Det er mye som triller i vår retning om dagen. Selv om Aleks kanskje skulle ønske det trillet sju hundredeler til i hans retning akkurat i dag, ler Jansrud.

VG LIVE: Slik var super-G-løpet, minutt for minutt

Raskt og vakkert



Kilde rakk akkurat å gi rapport opp til Jansrud og Aksel Lund Svindal på toppen av bakken før de to lagkompisene hans skulle sette utfor. Det var gull verdt.

– Aleks var rask med walkie talkien i bunn av bakken, og det er en fordel for oss som står igjen. Nå har han hjulpet meg både i Val d'Isere og her i Val Gardena, det er vel på tide at jeg betaler tilbake snart, ler Jansrud.

Fartssesongen startet i Val d'Isere for to uker siden, og Jansrud var kjappest både i utfor og super-G. Det betyr at med dagens seier har han vunnet tre av tre mulige løp så langt denne sesongen.

VG +: Jansrud om livet og kjærligheten

Og måten han vant på i dag var rett og slett vakker. Terrenget i Val Gardena er utfordrende, men ingen kjører så mykt og pent som Jansrud når løypa blir kupert. Han formelig fløt over kulene - og da går det raskt.

– Jeg visste at jeg måtte gi gass. Aleks var rask med å gi meg rapport over walkie talkie fra bunn av bakken, og det er en fordel for oss som står igjen på toppen, sier Jansrud.

Det kom ingen bak ham som kunne matche tiden til Jansrud nedover i bakken - heller ikke Aksel Lund Svindal.

Artikkelen fortsetter under bildet!

KJØRTE UT: Aksel Lund Svindal hektet i en port og måtte gi seg under dagens super-G. Foto: Alessandro Trovati , AP





Svindal kjørte ut



Svindal startet like etter Jansrud, men han kjørte mer rufsete enn sin norske fartskollega. Likevel holdt han følge i starten, men mellom første og andre mellomtid gjorde han en feil som kostet ham nesten et sekund.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer, jeg mister grepet og balansen. Det er klønete. Jeg blir ivrig, og slik kan jeg ikke holde på om jeg skal henge på de andre gutta, sier Svindal til NRK.

Husker du? Svindal røk korsbåndet etter skrekkfallet

Like før målgang hektet han i tillegg i en port, og valgte å kaste inn håndkleet. Svindal har som kjent vært skadet en lang periode, 33-åringen gjorde comeback forrige helg med vanvittig imponerende resultat. Han tok både en andre- og tredjeplass i Val d'Isere, men greide ikke følge opp i dag.

Han innrømmer at han var irritert etter feilen lenger oppe i løypa.

– Jeg ble ivrig på å skulle ta det igjen, men dette ble litt vilt helt fra starten av. Det er ulikt meg, jeg må skjerpe meg, sier han.

Kanadiske Erik Guay ble nummer tre på dagens super-G. Kun 13 hundredeler skilte mellom de tre løperne på pallen.

I morgen skal alpingutta kjøre utfor i Val Gardena. I fjor sørget Svindal for dobbeltseier i den italienske alpelandsbyen da han vant både super-G og utfor. Av de ni siste rennene i Val Gardena har faktisk hele seks av dem endt med norsk seier.



Det er en lovende statistikk foran morgendagens utforrenn, som starter klokken 12.15.