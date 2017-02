Fartsalpinistenes «hellige lagånd»: – Vi liker bedre å gi enn å ta

ST. MORITZ (VG) For annen gang i VM sto Kjetil Jansrud (31) med gullet i lommen og avslørte for lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde (24) hvordan han greide det. Det er unikt blant toppnasjonene. Hva er det med norske alpinlaget?

De er individualister i verdensklasse, men tilsynelatende så opptatt av laget at det går foran alt. Gjennom den første VM-uken i Sveits, avsluttet med fjerde- og sjetteplass i utfor søndag, har VG prøvd å knekke den norske lagkoden i alpint.

Her er noe av det vi fant:

• Tidligere alpinkomitéleder Elling Breivik lanserte mantraet at du skal få lov til å «bli den største – men ikke den siste». Enerne skal løftes frem og dyrkes. Men de skal overføre sin kunnskap og være en tilgjengelig referanse for nestemann.

• For noen år siden ble det innført obligatorisk barmarksperiode (trening uten ski) på sommeren. Det gjorde at laget fikk enda flere samlingsdager og det fysiske nivået ble bedre.

• De har noen få, enkle regler: Mobilen skal ikke være fremme under lunsj og middag (har vært lov å fiske den frem under desserten for å google frem fasiten på det de har diskutert...). Utøvere og ledere som lever av å være venner med klokken, er like hundredelspresise utenfor bakken.

• Det er lov å være skuffet for egne nedturer, men bare frem til en lagkamerat som har gjort det bra skal markeres.

• Det er takhøyde for at utøverne gir relativt knallharde beskjeder til sjefene når noe ikke holder mål.

• Det lyttes til erfarne fjellfolk: Som i lagsporter eksisterer det et hierarki. De beste og mest rutinerte tar som regel de viktigste avgjørelsene på vegne av utøverne.

• Selv om man har en definert stilling i støtteapparatet, er man mye mer enn bare det. En fysisk trener er like gjerne sjåfør og mediekontakt, manuellterapeuten stiller på arenaen og bærer utstyr og overleverer vannflasker.

Koder og kultur



– Det er kulturen. En kode som gjelder for alle. Jeg vil ikke kalle det regler, for det utvikler seg litt historisk med typene på laget, sier landslagssjef Christian Mitter.

Han lister opp hva som gjelder for utøvere og ledere på det norske alpinlandslaget.

– Vi skal være de som trener mest, være fysisk best trent, være best skiteknisk. Vi skal ha de trenerne som står først i køen i heisen om morgenen og de som reiser sist hjem. Det har vi, og det er vi veldig stolte av. Når du er i denne kulturen, blir du dratt med, beskriver landslagssjefen de siste to sesongene.

Man kan også bli «dratt med» av Kjetil Jansruds engasjerte løyperapporter, som NRK har overført fra VM-sendingene i St. Moritz.

Det er riktignok ikke noe nytt. Det finnes medlemmer av alpinistenes støtteapparat som forteller om frysninger fra tidligere sesonger da de hørte Aksel Lund Svindals tilsvarende beskrivelser med Jansrud i andre enden av sambandet.

Men det er få andre toppnasjoner som gjør løperne til kjørevitner på denne måten.

– USA gjør det, men alpenasjonene – Østerrike, Italia, Frankrike, Sveits – gjør det ikke. Det har jeg iallfall aldri hørt, sier Norges østerrikske landslagssjef.

– Hva sier det om det norske laget?

– At vi er bedre sammen. Dette er jo essensen: Man tar eierskap til laget og norsk alpint. For oss trenere er det også veldig viktig. Av og til kommer det oppfølgingsspørsmål man får svaret på, sier Mitter.

– Gi og ta



– Det er en gi-og-ta-kultur. Og vi liker bedre å gi enn å ta. Det føler jeg de andre er med på også, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Da Kjetil Jansrud kjørte inn til ledelse i super-G sist onsdag, var det Kilde – iallfall på papiret – den av de som sto igjen på toppen med størst forutsetninger for å frata landsmannen gullet (som ble sølv til slutt).

– Den tankegangen er ikke til stede. Hvis du skulle tenkt på det, hadde alt i hverdagen blitt preget av det også. Hadde jeg ikke hatt Aleks som treningspartner, hadde jeg nok ikke hatt det sølvet. Det gir du med glede, mener Kjetil Jansrud.

Han ble årets forbilde på Idrettsgallaen for 2015 og etter en innbringende verdenscuphelg i desember lovet han å spandere en fest på støtteapparatet etter sesongslutt.

– En mengde småting



Kultur er også ordet han bruker for å beskrive lagfølelsen.

– Kultur er ikke én ting. Kultur er en mengde småting, hvordan man oppfører seg i bakken, vekk fra bakken og det samholdet man har på ski og utenfor ski. Det er vanskelig å peke på én enkelt kvalitet. Det er noe man ikke bygger på en dag, sier han.

Landslagssjefen er veldig opptatt av at de eldre og erfarne ikke bare skal overføre kunnskap gjennom walkie-talkie under renn. Kilde – kanskje den neste, store fartsalpinisten fra Norge – skal høste fra rutinen til Jansrud og Lund Svindal på alle mulige måter.

– Det handler ikke bare om besiktigelse eller hvordan man kjører en sving. Det er også hvordan man håndterer å komme til VM som medaljekandidat, sier Christian Mitter.