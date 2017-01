Derfor bor ikke Kristoffersen med lagkameratene: – Sparer sykt mye energi

HINTERREIT (VG) Investeringen av og flyttingen til den 98 kvadratmeter store leiligheten i Salzburg har gjort at Henrik Kristoffersen (22) lever et «tilnærmet normalt liv».

Før Kitzbühel-slalåmen søndag er teknikklaget samlet på sin faste tilholdssted i Hinterreit. Men da treningsøkten er over, og Sebastian Foss Solevåg går på rommet, og Leif Kristian Haugen tar av seg sønnen Olav (åtte måneder) og kona Marthe som er på besøk, setter Henrik Kristoffersen seg i bilen sammen med pappa Lars og kjører hjem til Salzburg.

– Det er utrolig mye mer avslappende. Det er deilig å slippe å reise rundt med to bager, fire sekker og fem skobager. Jeg sparer sykt mye energi og kan leve et tilnærmet normalt liv. Jeg bestemmer selv hva jeg vil spise, det er mer avslappende, du slipper å ligge på senga (på hotellrommet), du kan ligge i sofaen, forteller Kristoffersen på Berggasthof Hinterreit.

Mye har endret seg siden han inviterte VG nettopp inn på senga på hotellrommet her for tre år siden.

Der karrieren tok av



På noen januardager i 2014 tok han sin første annenplass (Kitzbühel) og seier i verdenscupen i slalåm (Schladming). Siden har han tatt ytterligere 13 verdenscupseirer, gått i rettslig sponsorstrid med Norges Skiforbund, blitt kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgallaen og meldt flytting til Salzburg.

– Planen var alltid å kjøpe der. Og jeg har ikke kjøpt et bøttekott på 20 kvadrat for å ha noe. Jeg bor faktisk der. Det var veldig viktig for meg. I ettertid er det noe av det smarteste jeg har gjort, både på kort og lang sikt, sier Kristoffersen – og ramser opp alle timene han sparer på å slippe å reise til og fra Norge i forbindelse med trening – og hvor raskt han er hjemme etter rennene i Mellom-Europa.

Derfor pendler han også mellom Hinterreit og Salzburg (drøy times kjøring) før han lørdag flyttet inn på utøverhotellet Tiefenbrunner i Kitzbühel sentrum for én natt.

MOT NY KVADRUPPEL? I fjor vant Henrik Kristoffersen fire strake slalåmrenn i alpingale Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming, noe ingen har gjort før i samme sesong. I år han vunnet i Adelboden og Wengen (bildet) – Kitzbühel og Schladming gjenstår. Foto: Francois-xavier Marit , AFP

– Når vi trener i Reiteralm bruker vi to timer på selve treningen og én og en halv time på bilturen totalt. Da har du 20,5 timer i døgnet hvor du faktisk kan være hjemme, beskriver Kristoffersen, som får besøk av den Norge-bosatte kjæresten Tonje relativt ofte – pluss at pappa og støttespiller Lars ofte sover på gjesterommet.

– Er det greit for laget at du ikke bor med dem opp imot konkurranse?

– Det tror jeg går greit. Vi ser hverandre nok fra før av, så tror ikke det er så farlig, ler Kristoffersen.

– Må tenke på seg selv



Sportssjef Claus Ryste opplyser til VG at Kristoffersen har lagledelsens tillatelse til å bo hjemme i denne perioden.

– Til syvende og sist må man tenke litt på seg selv. Da må man gjøre det som er best for seg selv, mener Kristoffersen.

– Du vinner veldig ofte, men har også utfordret systemet. Hvordan tror du populariteten din står hos det norske folk?

– Tror jeg er 50-50. Noen hater meg, sikkert – noen synes det er dritfett. Det tror jeg. Ser du på Northug, tror jeg mange har vært der også. Jeg tenker veldig lite på det. Hvis folk får litt mer forståelse av ting, tror jeg folk vil tenke annerledes, svarer Kristoffersen.

– Hvilken forståelse mener du mangler?

– Hva skal jeg si... Jeg vil bli en bedre idrettsutøver og det som kan hjelpe meg til å bli en bedre idrettsutøver, det vil jeg gjøre alt for å få muligheten til. Jeg er ikke så svær i kjeften som Northug, men jeg har til en viss grad utfordret systemet. Vi er individuelle utøvere, vi er forskjellige, noe kan funke for noen, noe kan funke for andre. Man bør få muligheten til å gjøre det som funker for seg, sier Kristoffersen – og snakker om Red Bull-striden med Norges Skiforbund.

Overrasket over galla-pris



Organisasjonen vant første omgang av saken da Kristoffersen gikk rettens vei for å kunne bære energidrikkgigantens logo på hjelm og lue i konkurranse. Men 22-åringen har ingen planer om å la saken fare.

– Alle andre utenfor Norge bare rister på hodet, melder Kristoffersen.

– Hva betydde anerkjennelsen på Idrettsgallaen oppi alt sammen?

– Veldig mye. Jeg husker da jeg så på Idrettsgallaen da jeg var liten, husker at Kjetil Andre Aamodt la opp. Da satt jeg og grein. Det er utrolig mange gode idrettsutøvere i Norge, så å få den anerkjennelsen, betyr mye.

– Rent sportslig står du kanskje sterkt i Norge?

– Jeg hadde aldri trodd det, for å være ærlig. Og jeg var ikke akkurat sjokkert over at jeg ikke vant «Årets navn». Når det er en idrettslig jury som sitter og bestemmer, og når du får anerkjennelsen for det du har gjort, det er utrolig kult, sier Henrik Kristoffersen.