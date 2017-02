Annerledesutøveren Haugen har to bachelorgrader og utvikler mobil-app på fritiden

ST. MORITZ (VG) Her får Olav (8 måneder) kjenne på den vesle sensasjonsmedaljen til Leif Kristian Haugen (29). Han er den eneste pappaen på alpinlandslaget – men skiller seg fra lagkameratene på flere måter.

– Ja, han er annerledes, forteller sportssjef Claus Johan Ryste om bronsevinneren fra storslalåmkonkurransen i VM i St. Moritz.

– Han er toppidrettsutøver på sin måte. En ukuelig optimist. Han kom i mål i Sölden som nummer 30 etter 1. omgang. Da rister han på hodet og har troen på det igjen etterpå. Det er unikt. Der andre kan grave seg ned, beskriver Ryste om 29-åringen fra Lommedalen i Bærum.

Alpinfamilie



Der kommer han fra en alpinfamilie hvor både lillesøster Kristine (24) og lillebror Per Torstein (22) også prøver å slå gjennom i sporten. Da bør storebrors vei til verdenstoppen være til inspirasjon.

Lenge før han sto på podiet og ble tiljublet sammen med gullvinner Marcel Hirscher fredag kveld, var Leif Kristian Haugen inne på det norske europacuplaget – nivået under verdenscup og gjerne den normale rekrutteringsveien til landslaget.

Men så bestemte han seg for å reise til Denver i USA for å gå på college. Her tok han to bachelorgrader, i finans og internasjonal business, samtidig som han viste seg god nok for å kjøre verdenscup for Norge. En svært sjelden kombinasjon, men Haugen hadde kapasiteten både ved pulten og gjennom portene.

– Et valg jeg tok fordi jeg følte jeg trengte ting ved siden av. Det er kort vei mellom suksess og ikke. Det var å få et annet sikkerhetsnett, å ha noe annet å tenke på ved siden av ski, sier Leif Kristian Haugen.

Et benbrudd som 19-åring og et par andre skadeproblemer har sørget for noen fartsdumper på omveien til verdenstoppen i alpint.

Eldste norske «medaljedebutant»



Til sammenligning har ski og alpint betydd alt for lagkamerat Henrik Kristoffersen (nummer fem fredag) siden han var 7-8 år. Mens Leif Kristian Haugen er Norges eldste førstegangsmedaljør i alpinhistorien. Kanskje interessen for alt det andre gjorde at ting tok litt tid?

– Det kan være. Men dette var min vei mot målet. Når vi står her i dag, tror jeg det var helt rett, sier Haugen til VG mens han spaserer ned en av hovedgatene i vesle St. Moritz sentrum. Beviset kan ikke bli sikrere enn bronsemedaljen han bærer rundt halsen.

– Er du en annerledes toppidrettsutøver?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har mange baller i luften, men det er det mange toppidrettsutøvere har. Aksel (Lund Svindal) har vært flink utenfor arenaen, han også. Man er veldig i en boble når man er toppidrettsutøver. Det å ha andre ting å tenke på, er sunt. Det har vært viktig for meg, sier Haugen.

Serverte kake



På kakefesten på utøverhotellet, der forloveden Marthe Gausen Nestvold og sønnen Olav (født i mai i fjor) var sammen med foreldrene Berit og Stein Ove, pluss venner, støtteapparat og lagkamerater, gikk det riktignok i ball for Haugen.

Å skjære kake, servere den, spise selv og la seg intervjue av journalistene, funket dårlig for mannen som ellers holder på med alt mulig.

– Men jeg må konse på én ting av gangen, gliser Haugen, som også skal gifte seg til sommeren og bedriver med utvikling av en mobil-applikasjon ved siden av alpinkjøringen. Han er ikke den datakyndige, men er mannen bak selve ideen han ikke ønsker å røpe før den er på en smarttelefon nær deg.

– Vi driver og jobber med det. Det er mye forskjellig. Jeg må ha masse småting og liker å bruke utdannelsen jeg har til noe.

– Så du tjener penger også på andre ting enn skikjøring?

– Ja, smiler 29-åringen, som kaller seg en “late bloomer”. En som har vært nær mange ganger, men aldri tatt steget på pallen. Før i går. I mesterskap tidligere er 12. plassen fra OL-slalåmen i Sotsji hans beste resultat.

– Etter skadene har jeg brukt tid på å finne igjen den risikoviljen jeg hadde før. At jeg skulle klare å gå på gang på gang, når det ikke har gått veien, har vært tøff mentalt, innrømmer han og tror han fant «rennroen» blant annet ved å bli pappa og forlovet med Marthe.

Da passet det fint å feire en stor bronse med lillegullet Olav i armene.